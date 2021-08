Bohaterowie, którzy pierwotnie mieli zginąć. Ich śmierć byłaby bolesna!

fot. materiały prasowe

O tym, jak bardzo bolesna bywa śmierć ulubionych filmowych, serialowych czy książkowych bohaterów, doskonale wie chyba każdy z nas. Często scenarzyści uśmiercają postaci dla dobra serii oraz po to, by fabuła wywołała w widzach więcej emocji. Nie zmienia to faktu, że czasami trudno się pogodzić z tym przez kilka godzin, a czasem i przez kilka dni. To zrozumiałe, ponieważ przez długie sezony łatwo zżyć się z lubianymi bohaterami.

Czasami jednak twórcy nie decydują się na to, by uśmiercić bohaterów, pomimo tego, że początkowo taki właśnie mieli zamysł. W naszej galerii przedstawiamy fikcyjne postaci, które mogły zginąć, a jednak z różnych przyczyn zostali pozostawieni przy życiu. Niektórym z nich udało się zatrzymać status żywych aż do końca serii, a niektórym wyrok śmierci został jedynie przesunięty. Sprawdźcie, z którymi bohaterami musielibyśmy się pożegnać, gdyby twórcy zostali przy swych oryginalnych pomysłach.

Portretowany przez Harrisona Forda Han Solo miał zginąć już w filmie Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi. Taki był pomysł scenarzysty Lawrence’a Kasdana, który chciał uśmiercić ważną postać - uwielbianego przez widzów bohatera, by wstrząsnąć widownią. Ten pomysł nie spodobał się jednak George’owi Lucasowi.