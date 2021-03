BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 120-124. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Justyna Rojek/ East News

Do końca serialu BrzydUla 2 bliżej jest już, niż dalej - druga odsłona losów Uli liczy bowiem 180 odcinków. Scenarzyści nadal starają się jednak zapewniać wiernym widzom produkcji TVN dobrą rozrywkę i rozwijać losy Dobrzańskich w interesujących kierunkach. Chociaż produkcja TVN miała swoje lepsze i gorsze momenty, to pozwoliła zżyć się odbiorcom z barwnymi bohaterami na tyle, że serial wciąż cieszy się świetną oglądalnością na antenie TVN 7 i platformie Player.pl.

Dla miłośników serialu BrzydUla 2 przygotowaliśmy więc kolejną porcję zdjęć z nadchodzących epizodów - zdjęcia z odcinków 120-124 znajdziecie w dalszej części artykułu. Co się wydarzy tym razem?

BrzydUla 2 - odcinki 120-124 - co się wydarzy?

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, nadchodzące odcinki dostarczą widzom sporo emocji. Przede wszystkim na jaw wyjdzie, że Ula jest chora na anemię, a Dobrzańska zemdleje na oczach Marka. W nowych epizodach ważyć będą się losy małżeństwa Dobrzańskich. W jednym z odcinków dzieci Dobrzańskich dowiedzą się o tym, iż rodzice planują się rozwieść. Kuba i Julka nie przyjmą tego najlepiej i zdecydują się nawet na ucieczkę z domu, byle tylko zrealizować plan pogodzenia rodziców. Stres związany z poszukiwaniem swych pociech Ula przypłaci zdrowiem, a na horyzoncie znów pojawi się doktor Artur. Chociaż dla dobra dzieci Dobrzańscy postanowią na chwilę do siebie wrócić, nie będzie to jednak prawdziwe ich pojednanie. Pomiędzy małżonkami dojdzie do poważnej kłótni.

BrzydUla 2 - obsada

Po kilkuodcinkowej przerwie do serialu BrzydUla 2 powróciła wcielająca się w główną bohaterkę Julia Kamińska. Do stałej obsady należą m.in. Filip Bobek grający jej męża Marka, Łukasz Simlat portretujący dyrektora finansowego domu mody, Adama Turka, Łukasz Garlicki jako Sebastian, Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska-Hu, Maja Hirsch w roli Pauliny Febo, Mariusz Zaniewski w roli jej brata, Aleksa Febo, Dorota Pomykała jako serialowa Ala, Krzysztof Czeczot w roli Maćka, a Marek Włodarczyk ojca Uli, Nel Kaczmarek jako Beatka, a Paulina Kondrak jako Bożenka. W drugiej części produkcji TVN musieliśmy pożegnać się z Nadią, asystentką Marka, którą portretowała Magdalena Koleśnik.

