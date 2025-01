Gwiezdne Wojny - napisał najlepszy wątek w Andorze. Teraz Lucasfilm chce od niego serial i film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Krytycy i fani rzadko podzielają zdanie, szczególnie w kwestii Gwiezdnych Wojen, ale w przypadku serialu Gwiezdne Wojny: Andor byli wyjątkowo zgodni. Niemal każdemu produkcja Tony'ego Gilroya się spodobała, a jej kontynuacja niebawem ukaże się na platformie Disney+. Z wyników zadowolony musi być również sam Lucasfilm. Daniel Richtman - scooper, którego przecieki często się sprawdzały - twierdzi, że studio skontaktowało się z Beau Willimonem w sprawie stworzenia nowego filmu i serialu dziejącego się w odległej galaktyce.

Beau Willimon to scenarzysta odpowiedzialny za wątek więzienny w 1. sezonie Andora, który przez wielu jest uważany za najlepszy z całej produkcji. Pracował on również przy serialu House of Cards Netflixa.

