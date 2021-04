BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 126-132. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Serial BrzydUla 2 powoli zmierza ku końcowi - hit stacji TVN liczy bowiem 180 odcinków. Chociaż nowa odsłona losów Uli Dobrzańskiej miała lepsze i gorsze momenty, to jednak nadal wiernym fanom zapewnia sporo rozrywki i wiele okazji do śmiechu. Scenarzyści wciąż starają się zaskakiwać widzów, by ich sympatia do barwnych i nietuzinkowych bohaterów nie malała. Wygląda na to, że z dobrym efektem, ponieważ serial niezmiennie może się pochwalić bardzo dobrą oglądalnością zarówno na antenie TVN 7 jak i na platformie streamingowej Player.pl.

Materiały dotyczące serialu BrzydUla 2 cieszą się dużą popularnością również na łamach naszego portalu. Dla czytelników naEKRANIE oraz fanów produkcji przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotosów z nadchodzących epizodów. Tym razem przedstawiamy zdjęcia z odcinków 126-132. Co się wydarzy?

BrzydUla 2 - odcinki 126-132 - co się wydarzy?

Wygląda na to, że najnowsze odcinki zapewnią widzom sporo emocji. Na horyzoncie znowu pojawi się bowiem Artur Szczęsny. "Doktorek" ponownie namiesza w relacjach między Dobrzańskimi. Znajomy, z którym Ula zdradziła męża, zamaist odsunąć się w cień i pozwolić Dobrzańskim poukładać swoje sprawy i uratować małżeństwo, zdecyduje się nawet na to, by okłamać Marka. Wygląda więc na to, że Artur wciąż kocha Ulę i ma nadzieje, że jeszcze uda mu się z nią być. Tymczasem twórcy wciąż rozwijać będą wątek domniemanego romansu Marka i Pauliny. Co więcej, Aleks znajdzie nawet "dowody" na ich zażyłą relację. Dobrzańska i Febo wejdą więc w niespodziewaną komitywę przeciwko rzekomemu ponownemu zejściu się dawnych małżonków. Wiele wskazuje na to, że Dobrzańscy nie prędko dojdą do porozumienia. Marek zrobi bowiem kolejny duży krok, by odciąć się od Uli. W jednym z odcinków zadzwoni do niej i zakomunikuje, iż znalazł już lokum dla siebie i dla dzieci. Tymczasem pociechy Dobrzańskich będą prowadzić śledztwo dotyczące rozwodu rodziców i jego przyczyny. W internecie natrafią na bardzo niepokojące informacje...

BrzydUla 2 - obsada

W obsadzie serialu BrzydUla 2 znów oglądać możemy wcielająca się w główną bohaterkę Julię Kamińską. Do stałej obsady należą m.in. Filip Bobek grający jej męża Marka, Łukasz Simlat portretujący Adama Turka, Łukasz Garlicki jako Sebastian, Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska-Hu, Maja Hirsch w roli Pauliny, Mariusz Zaniewski występuje zaś jako Aleks Febo, Dorota Pomykała jako serialowa Ala, Krzysztof Czeczot w roli Maćka, a Marek Włodarczyk ojca Uli. Nel Kaczmarek to serialowa Beatka, zaś Paulina Kondrak to Bożenka. Od pewnego czasu w produkcji TVN nie możemy już oglądać Nadii, którą portretowała Magdalena Koleśnik.

BrzydUla 2 - odcinek 126

BrzydUla 2 - odcinek 127

BrzydUla 2 - odcinek 128

BrzydUla 2 - odcinek 129

BrzydUla 2 - odcinek 131

BrzydUla 2 - odcinek 132

