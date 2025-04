Thunderbolts* niczym Szklana pułapka? To mogło być możliwe

fot. Marvel Studios/X (@DiscussingFilm)

Film Thunderbolts* opowie o sześciu antyherosach, którzy będą musieli połączyć siły, aby powstrzymać nowe silne zagrożenie. Wiemy również, że ci bohaterowie spotykają się po raz pierwszy w jakimś skarbcu. Ze słów reżysera wynika, że pierwotnie mieli spędzić tam znacznie więcej czasu.

Thunderbolts* - jak pierwotnie wyglądał film?

Rozmawiając z Games Radar reżyser Jake Schreier ujawnił, jak wyglądał pierwszy szkic scenariusza, który znacząco różni się od ostatecznego efektu. Pomyślał, że scenarzysta Eric Pearson i Brian Chapek wymyślili "coś w rodzaju Szklanej pułapki". Cała akcja mogła rozegrać się w skarbcu, z którego musieliby się w jakiś sposób wydostać. Jednak jedna rzecz nie uległa zmianie - wątek "Boba", który od początku miał stać się częścią drużyny.

- We wcześniejszym szkicu szli równoległymi ścieżkami, ale wydawało mi się, że muszą go naprawdę poznać, jeśli chcemy, by to zakończenie dobrze zagrało.

Wątek Yeleny Belovej został rozszerzony dopiero w momencie, gdy do ekipy dołączył Lee Sung Jin (twórca Awantury). Wówczas film Thunderbolts* stał się opowieścią "o młodej kobiecie przechodzącej przez naprawdę mroczny etap". Z dopracowaniem tej historii pomogła Joanna Calo (showrunnerka serialu The Bear).

Thunderbolts* wejdzie do polskich kin już 2 maja.

