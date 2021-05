BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 144-148. Co się wydarzy? Będą zaskoczenia

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Do wakacyjnej przerwy w emisji serialu BrzydUla 2 coraz bliżej - przypomnijmy, że odcinki hitu TVN będą emitowane do końca maja. Miłośnicy nowej odsłony losów Uli Cieplak (teraz Dobrzańskiej) z pewnością zatęsknią za perypetiami tytułowej bohaterki, jej przyjaciółmi oraz pracownikami F&D. Produkcja wciąż cieszy się bowiem sporą popularnością i ma rzesze wiernych fanów - tak nowych, jak i śledzących poczynania Uli od pierwszego sezonu.

Chociaż serial TVN miewał gorsze momenty, to jednak twórcy niezmiennie starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i zapewniać im rozrywkę. Efekt ich prac jest całkiem dobry, o czym fakt, że widzowie wciąż sięgają po nowe odcinki za pośrednictwem platformy player.pl oraz oglądają je na antenie TVN 7.

W naszych galeriach znajdziecie zdjęcia z odcinków 144-148. Zdradzamy też, co się wydarzy w nadchodzącym tygodniu.

BrzydUla 2 - odcinki 144 - 148 - co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki dadzą widzom kolejną okazję do spotkania z Jaśkiem. Ula nie będzie czuła się najlepiej z tym, że rozczarowała brata. Obieca więc, że postara się mu pomóc, jeśli chodzi o firmę. Tymczasem pomiędzy Jaśkiem a jego ojcem dojdzie do spięcia. Adam Febo przestanie dobrze reagować na leki psychotropowe, które okażą się niewystarczające, by załagodzić jego lęki w stosunku do Febo. Więcej czasu w firmie spędzać będzie Ula, ponieważ Marek nadal chce realizować się w roli ojca. Viola i Seba będą szykować się do wyjazdu do Chin, lecz Fic ostudzi ich optymizm. Adam zdobędzie się na odwagę, by przeciwstawić się Paulinie w kwestii oddania udziałów w domu mody. Księgowe nie będą jednak wiedziały, czyją trzymać stronę. Violetta otrzyma tajemniczy list, który ukryje przed Sebastianem. Miro i Sławo wciąż poszukiwać będą asystenta. W domu Ani pod nieobecność Maćka zjawi się natomiast Kacper...

BrzydUla 2 - obsada

Do stałej obsady serialu BrzydUla 2 należą lubiani przez publiczność aktorzy - Julia Kamińska w tytułowej roli, Filip Bobek grający jej męża, Marka Dobrzańskiego, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Łukasz Garlicki w roli Sebastiana Olszańskiego, Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska-Hu, Maja Hirsch jako serialowa Paulina Febo, Mariusz Zaniewski jako jej brat Aleks Febo, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek, przyjaciel Uli. Marek Włodarczyk wciela się w rolę ojca Uli, a Nel Kaczmarek w jego córkę, Beatkę. Paulina Kondrak to księgowa Bożenka. Jakiś czas temu do serialu dołączył także Piotr Borowski w roli Francesco Capone (czy też Franka Kapoty).

