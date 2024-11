Podróż na odległą wyspę Atlantyku. Zwiastun serialu Saint Pierre

Stacja CBC opublikowała zwiastun Saint-Pierre, czyli nowego kanadyjskiego serialu kryminalnego osadzonego na atlantyckiej wyspie. Ogłoszono także datę premiery.

Saint Pierre skupia się na inspektorze Donnym „Fitzem” Fitzpatrickiem. Po dowiedzeniu się zbyt wiele o nikczemnej działalności lokalnego polityka, zostaje on zesłany do pracy w Saint-Pierre et Miquelon – terytorium francuskim położonym na Oceanie Atlantyckim. Przybycie Fitza zakłóca życie zastępczyni komendanta Geneviève „Arch” Archambault, która przebywa w Saint-Pierre z własnych intrygujących powodów. Ci dwaj doświadczeni funkcjonariusze – o różnych umiejętnościach i podejściu do policji – są zmuszeni, by wspólnie rozwiązywać wyjątkowe i ekscytujące przestępstwa. Chociaż wyspa wydaje się osobliwym kierunkiem turystycznym, za jej idylliczną fasadą skrywa się najgorszy rodzaj działalności przestępczej, mającej tendencję do wylewania się na piękne wybrzeża. Arch i Fitz początkowo są skłóceni i podejrzliwi, ale z czasem odkryją, że znacznie lepiej pracuje im się jako team.

Do obsady serialu należą: Allan Hawco (który jest także producentem serialu), Joséphine Jobert, James Purefoy, Benz Antoine, Erika Prevost i Jean-Michel Le Gal.

Premiera w Kanadzie na kanale CBC jest zaplanowana na 6 stycznia 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy i na jakiej platformie będziemy mogli obejrzeć serial w Polsce.