Absurdalny Caviar iPhone 14 Pro Daytona za ponad 600 tysięcy złotych!

fot. Caviar

Nie da się określić tego czegoś inaczej niż abominacją. Po połączeniu tych dwóch urządzeń powstało może i coś niezwykle drogiego, ale za to całkowicie absurdalnego i bezużytecznego. Zacznijmy od Rolexa zamontowanego z tyłu iPhone’a. To koperta Rolex Cosmograph Daytona, złotego zegarka wysadzanego diamentami i kosztującego ponad ćwierć miliona złotych. Na nadgarstku wyglądałby o wiele lepiej niż tam, gdzie go umieszczono. Miałby więcej klasy i nadal wskazywałby czas. A tak tylko sprawia, że iPhone stał się bardzo nieporęczny i niepraktyczny.

Caviar iPhone 14 Pro Daytona

Nowy smartfon Apple nie jest też oczywiście tani, ale nie ma porównania z Rolexem. Niemniej, kosztującego około 10 000 zł iPhone 14 Pro (lub Pro Max do wyboru) pokryto tu 14-karatowym złotem, tytanem pokrytym czarną powłoką PVD używaną przez Rolexa np. na czarnych bransoletach zegarków. Dorzucono trzy fizyczne złote przełączniki, które niczego nie przełączają oraz trzy dekoracyjne wskaźniki: poziomu paliwa oraz oleju i prędkościomierz. Oddają one hołd automobilowi Blue Bird kierowcy Malcolma Campbella z lat 30. XX wieku, który był prekursorem i ambasadorem linii Rolexów Daytona.

fot. Caviar

I można się zgodzić, że połączenie złota i czerni wygląda estetycznie, ale połączenie tych dwóch urządzeń z pewnością nie wygląda funkcjonalnie.

Od biedy Caviar iPhone 14 Pro Daytona mógłby służyć za budzik na stoliku nocnym – Rolex pokazuje godzinę, iPhone budzi, można też Twittera przejrzeć i zobaczyć, co słychać u innych miliarderów. A także popstrykać sobie złotymi przełącznikami, gdy najdzie fantazja. I w sumie to chyba jedyne rozsądne zastosowanie dla tego luksusowego smartfonwatcha za ok. 135 000 dolarów. Na szczęście edycja jest bardzo limitowana.