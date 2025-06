Czy John Wick w filmie Ballerina nie ma sensu? Zarzuty fanów niesłuszne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Film rozgrywa się pomiędzy John Wick 3 i John Wick 4. W tym czasie – co widzimy również w Ballerinie – John Wick zostaje wykluczony z rodziny teatru Ruska Roma, a także ekskomunikowany przez organizację High Table. Staje się więc kimś, kto nie jest mile widziany w świecie zawodowych zabójców. Z tego powodu obecność Johna Wicka w filmie dla wielu fanów wydaje się dziurą logiczną i elementem fabularnym pozbawionym sensu. Czy aby na pewno?

John Wick w filmie Ballerina – wyjaśnienie sensu

Główny zarzut dotyczy tego, że dyrektorka organizacji Ruska Roma wysyła Johna Wicka za Eve, gdy dochodzi do konfliktu z sektą. Dla wielu nie ma to sensu i staje się główną przyczyną dyskusji o obecności tej postaci w produkcji. Zwróćmy jednak uwagę na dwie rzeczy:

Wykluczenie Johna Wicka w trzeciej części z Ruska Roma było podyktowane zasadami tego świata. Gdyby mu pomogli, sami staliby się celem High Table. To jednak nie oznacza, że jednoznacznie ucięło to jakiekolwiek więzi pomiędzy dyrektorką a Johnem. Dlatego gdy potrzebuje jego pomocy z Eve, on godzi się pomóc – mimo własnych problemów. Zauważmy, że nie wysłano go tam z jednoznacznym rozkazem zabicia – priorytetem było zmuszenie Eve do porzucenia zemsty i odejścia z tamtego miejsca. Zabójstwo miało być ostatecznością.

John Wick, poprzez swój osobisty kontakt z Eve i jej sytuację, mógł utożsamić się z problemem bohaterki. Wiemy, że dzięki małżeństwu i normalnemu życiu, jego dobroć wyszła na pierwszy plan. Pomimo konfliktu z High Table, nadal jest kimś, kto chce postąpić słusznie. Pomoc Eve była więc podyktowana osobistą motywacją, nie rozkazem.

To skłania do refleksji: czy w kontekście fabuły trzeciej i czwartej części wszystko ma głębszy sens? Wydaje się, że tak – wynika to z emocjonalnego i psychicznego stanu Johna Wicka i pasuje do tego, kim jako postać się staje. Dlatego nie sądzę, by była to jakakolwiek dziura fabularna, a raczej klarowne i konsekwentne powiązanie, które zostało należycie wyjaśnione.