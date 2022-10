Nie dla nas vivo X Fold+, czyli składany smartfon nowej generacji

fot. vivo

Firma vivo oficjalnie zaprezentowała najnowszą odsłonę z serii składanych smartfonów X Fold – model vivo X Fold+. Kontynuując udane wzornictwo poprzednika, smartfon zbudowano z lotniczego aluminium i wyposażono w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+ oraz specjalnie zaprojektowany układ bezpieczeństwa, a także baterię o jeszcze efektywniejszym działaniu i najlepszy na rynku aparat. Do dostępnych już w X Fold kolorów – niebieskiego i szarego – model X Fold+ dodaje charakterystyczną orientalną czerwień. Firma podkreśliła jednak, że model vivo X Fold+ zaprojektowany został wyłącznie na rynek chiński.

vivo X Fold+

Marka vivo ogłosiła także, że została jedynym oficjalnym sponsorem FIFA World Cup Qatar 2022 z branży smartfonów, a jej urządzenia zyskały tytuł oficjalnego smartfona turnieju. W dniu, w którym nowy vivo X Fold+ zadebiutował na chińskim rynku, stał się jednocześnie pierwszym oficjalnym, składanym smartfonem w 118-letniej historii FIFA. Wiodąca w branży technologia składania ekranu i wydajny pakiet biurowy vivo X Fold+ zapewnią organizatorom potrzebne wsparcie w przygotowaniu i realizacji turnieju w Katarze. Jako wyłączny oficjalny sponsor Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 z branży smartfonów, vivo chce łączyć fanów piłki nożnej z całego świata, którzy uwielbiają tę piękną grę i pomóc im dzielić się wrażeniami oraz każdym ekscytującym momentem.

fot. vivo

Podczas Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022, vivo udostępni najlepsze w branży flagowe smartfony pracownikom turnieju, by korzystając z najnowocześniejszych technologii efektywnie dokończyli przygotowania i sprawnie zrealizowali tę edycję Mistrzostw Świata.

By uczcić to wydarzenie, w trakcie Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022, trwać będzie specjalna kampania #vivogiveitashot. Dzięki niej vivo ma nadzieję pomóc w zachowaniu wszystkich pięknych momentów turnieju, a także pokazać odwagę ludzi, którzy mierzą się z wielkimi wyzwaniami, dając im możliwość wyrażania siebie poprzez swoją miłość do piłki nożnej i Mistrzostw Świata FIFA Qatar 2022.