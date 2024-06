CDA Premium za darmo w samolotach. Port Lotniczy Wrocław wprowadza innowację

fot. CDA

Port Lotniczy Wrocław poinformował o nawiązaniu ciekawej współpracy z serwisem VOD, jakim jest CDA. Otóż wszyscy pasażerowie będą teraz mogli się połączyć za pomocą kodów QR ze specjalną siecią WiFi, która umożliwi im darmowe oglądanie produkcji z zakresu oferty CDA Premium. Wówczas po pobraniu aplikacji udostępniona zostanie zakładka Strefa Widza, która pozwoli na pobranie wybranych filmów na czas podróży, ale i w oczekiwaniu na nią. Połączenie daje dostęp na 12 godzin, co pozwala na korzystanie z usługi przy dłuższych podróżach. Dostęp jest też odnawialny, dlatego po pierwszym skorzystaniu z kodu QR, możliwe jest ponowne jego wykorzystanie po dwóch tygodniach.

CDA Premium za darmo w samolotach

O współpracy wypowiedział się Wolfgang Laskowski, rzecznik spółki i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług:

Bardzo cieszymy się na tą współpracę, bo to coś zupełnie nowego i coś czego jeszcze żadne lotnisko i żadna platforma filmów na żądanie nie zrobiły. Użytkownicy po zalogowaniu do sieci lotniska i pobraniu aplikacji dostaną ograniczony czasowo dostęp do kilkudziesięciu wybranych filmów, które będą mogli oglądać także offline. Będzie to też doskonała okazja, aby ci pasażerowie wrocławskiego lotniska, którzy jeszcze nie znają naszej platformy, mogli się z nią zapoznać w sposób łatwy i całkowicie darmowy.