Walki koło Tiamuta z Eternals. Nowy zwiastun filmu Kapitana Ameryka 4

Nowe wideo zapowiadające film Kapitan Ameryka 4 zostało opublikowane z okazji startu przedsprzedaży biletów do amerykańskich kin. Zwiastun jest inaczej zmontowany niż poprzednie i zawiera kilka nowych scen, których do tej pory nie widzieliśmy. Znów jest sporo walk nieopodal szczątków gigantycznego Tiamuta z Eternals, które odgrywają ważną rolę w fabule. Z niego też można wydobyć metal zwany adamantium (szpony Wolverine'a są z niego zbudowane), o który chcą walczyć liderzy krajów całego świata.

Kapitan Ameryka 4 - nowy zwiastun

Są też sceny współpracy Kapitana Ameryki z nowym Falconem. Postać superbohatera i przyjaciela Sama Wilsona została przedstawiona w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Zobaczcie i oceńcie sami:

Nowy, oficjalny plakat ostatecznie potwierdził, że walki odbywają się wokół pozostałości po Tiamucie! Postać została uśmiercona w filmie Eternals.

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka 4 - obsada, premiera

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Thaddeusa Rossa, czyli postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Do tej pory grał go nieżyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą.

Premiera w kinach odbędzie się 14 lutego 2025 roku.