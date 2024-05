CDA Premium - najlepsze seriale kryminalne w serwisie!

fot. materiały prasowe

CDA Premium oferuje spory wybór bardzo dobrych seriali kryminalnych. W serwisie znajdziemy skandynawskie produkcje cechujące się mroźnym, wilgotnym i mrocznym klimatem. Są też świetne propozycje z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, a nawet Kolumbii. Możecie cofnąć się w czasie za sprawą imponujących kostiumowych seriali! Oczywiście nie brakuje też tytułów, których akcja rozgrywa się współcześnie. Fascynują one niezwykłymi i wciągającymi śledztwami.

Sprawdźcie listę najciekawszych seriali kryminalnych dostępnym w serwisie CDA Premium. Na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie!

CDA Premium – najlepsze seriale kryminalne

Na samym środku granicznego mostu policja odnajduje ludzkie zwłoki. Ze strony szwedzkiej udział w dochodzeniu bierze detektyw Saga Noren (Sofia Helin), z Danii przyjeżdża Martin Rohde (Kim Bodnia – znany z seriali The Killing i Komisarz Winter). Muszą połączyć siły, aby rozwikłać zagadkę nietypowego zabójstwa. To jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych w Skandynawii, który zyskał fanów w całej Europie dzięki bardzo dobrej grze aktorów oraz wciągającej historii. Na CDA są dostępne cztery sezony.

fot. Danmarks Radio (DR)/Film i Skåne/Film i Väst/Filmlance International AB/Nimbus Film Productions/Norsk Rikskringkasting (NRK)/Sveriges Television (SVT)/ZDF Enterprises/Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego szokujące metody działania. Jest to mroczny serial kryminalny z elementami thrillera. Chwalony był za świetnie napisany scenariusz oraz znakomitą grę aktorską. W głównych rolach występują Gillian Anderson i Jamie Dornan. Na CDA są dostępne trzy sezony.

Thomas Shelby chce stworzyć gangsterskie imperium, które wykroczy poza Birmingham. Nie zawaha się powstrzymać tych, którzy staną mu na drodze. Recenzenci chwalili dobrą narrację, znakomite występy aktorów (w tym zjawiskowego Cilliana Murphy'ego) oraz wysoką jakość produkcji. Fabuła wciąga i intryguje, a postacie zapadają w pamięć. Nie brakuje zwrotów akcji i intryg. Serial zdobył cztery nagrody BAFTA TV, w tym jedną za najlepszy serial dramatyczny w 2018 roku. Na CDA są dostępne cztery sezony.

fot. Netflix

Na malowniczej plaży w Broadchurch zostaje znalezione ciało 11-letniego chłopca. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nowo przybyły detektyw Alec Hardy i lokalna policjantka Ellie Miller. W tych rolach występują świetni David Tennant i Olivia Colman. To jeden z bardziej wciągających brytyjskich seriali kryminalnych, w którym nie chodzi o żadne strzelaniny, ale o analizę ludzkiej natury. Nie brakuje w nim głębokich emocji i interesujących śledztw. Na CDA są dostępne trzy sezony.

fot. materiały prasowe

Kobieta przypadkowo zabija męża. Jego brat, chcąc uchronić szwagierkę przed aresztowaniem, przejmuje tożsamość nieżyjącego bliźniaka. To produkcja dla miłośników skandynawskich kryminałów, w których akcja toczy się wolno, ale widzowie mogą podziwiać przepiękne krajobrazy. Na uwagę zasługuje gra aktorów. Kristofer Hivju (Tormund z Gry o tron) doskonale sprawdza się w podwójnej roli. Na CDA jest dostępnych osiem odcinków.

fot. materiały prasowe

John River to znakomity detektyw, który ma nietypową przypadłość – widzi zmarłych. Chora psychika pomaga mu rozwiązywać nawet najtrudniejsze i najbardziej brutalne zbrodnie. W tytułowej roli występuje Stellan Skarsgård, który pokazuje swój aktorski kunszt. Jego River jest wielowymiarową i intrygującą postacią, dzięki czemu śledztwa są znacznie ciekawsze. Brytyjski miniserial składa się z sześciu odcinków, które warto obejrzeć choćby dla roli szwedzkiego aktora.

fot. Kudos Film and Television

Doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki. Jak się okazuje, tu nie ma żadnych przypadków... Każdy ma jakiś sekret! To na podstawie tego duńskiego serialu powstał słynny amerykański remake pt. Dochodzenie. Jest on mniej efekciarski, ale dzięki temu historia jest bardziej realistyczna i surowa. Wielowątkowe śledztwo jest angażujące i ma dobrze zarysowane tło społeczno-polityczne. Ten wciągający serial kryminalny jest pełen zwrotów akcji i ponurego klimatu. A do tego grają w nim świetni aktorzy – Sofie Gråbøl i Lars Mikkelsen. Na CDA są dostępne dwa sezony.

fot. materiały prasowe

Millenium

Millenium to sześcioodcinkowy szwedzki serial kryminalny, który powstał na podstawie trylogii filmowej opartej na serii powieści autorstwa Stiega Larssona. Serialowa wersja dostarcza więcej informacji, dzięki czemu fabuła zostaje pogłębiona podobnie jak emocje. Dzięki temu produkcja jest jeszcze bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem dla widza. W głównych rolach występują Noomi Rapace oraz Michael Nyqvist.

fot. Yellow Bird // ZDF Enterprises

Kiedy dochodzi do tragedii, miejscowy szeryf zawiera niewygodny sojusz z byłym więźniem. W miarę upływu czasu przymierze staje się coraz bardziej niewygodne dla obu mężczyzn. W głównych rolach występują Martin Henderson i Jason Momoa. Ten drugi pokazuje, że jest naprawdę utalentowanym aktorem. Choć fabuła rozwija się powoli, to zapierająca dech w piersiach końcówka 1. sezonu wszystko rekompensuje. Na CDA są dostępne dwa sezony tego amerykańskiego kryminalnego dramatu.

fot. Fair Harbor Productions

Trom. Ciężar zbrodni

Dziennikarz otrzymuje tajemniczą wiadomość od młodej kobiety. Kiedy próbuje się z nią skontaktować, okazuje się, że Sonia zaginęła. To pozycja w sam raz dla fanów skandynawskich seriali kryminalnych. Produkcja składa się z sześciu odcinków.

fot. CDA Premium

The Team to serial kryminalny, w którym zespół najlepszych śledczych z całej Europy spotyka się, by wytropić bezwzględne organizacje przestępcze. W jednej z głównych ról występuje Lars Mikkelsen, który jak zwykle dostarcza świetnej i wiarygodnej kreacji. Na CDA są dostępne dwa sezony.

fot. Lunanime // Nordisk Film // Superfilm

Zakazana miłość, zemsta, chciwość, zazdrość – to najczęstsze motywy zbrodni. I to niezależnie od epoki. Kontrowersyjny komisarz policji stara się rozwikłać sprawy zagadkowych morderstw. Ten szwedzki serial kostiumowy co odcinek serwuje niezwykłe zagadki. Znajdziemy w nim elementy dramatu politycznego oraz romansu. Na pochwały zasługuje odtwórca głównej roli, Peter Eggers. Dziesięć odcinków jest dostępnych na CDA.

fot. materiały prasowe

Komisarz Maja Silver wraca do rodzinnego miasta, by odnowić relację z córką. Krótko po jej przyjeździe małą społecznością wstrząsa informacja o tragedii. To niezły szwedzki miniserial kryminalny, który prowadzony jest w dobrym tempie. Na uwagę zasługuje doskonała kreacja Heleny Bergström, wcielającej się w główną bohaterkę. Na CDA znajdują się cztery odcinki.

Sweetwater // BOB Film Sweden AB

Para detektywów wpada na trop seryjnego mordercy. Są jednak ludzie, którzy zrobią wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw. Ten niemiecki miniserial kryminalny jest nieszablonowy, a jego fabuła potrafi zaintrygować. Znajdziemy w nim również ciekawe zwroty akcji i wątki romansowe. Sezon składa się z ośmiu odcinków, które są dostępne na CDA.

fot. Das Erste // ARD1

Słynny śpiewak operowy zostaje znaleziony martwy w swojej garderobie w Teatro San Carlo. Śledztwo prowadzi inspektor Ricciardi, który widzi duchy ludzi zmarłych gwałtowną śmiercią... Ten włoski serial kryminalny ma wciągającą fabułę, mimo że tempo akcji nie jest zbyt szybkie. Na uwagę zasługują ciekawi bohaterowie. Pierwszy sezon składa się z sześciu odcinków, które są dostępne na CDA.

fot. materiały prasowe

Bracia Guerrero od dekad bezwzględnie kontrolują rynek narkotykowy na Półwyspie Iberyjskim. Teraz stają przed jednym z najważniejszych wyborów w życiu. To intensywny hiszpański serial dramatyczny, pełen zwrotów akcji, ale też przemocy. Na CDA są dwa sezony liczące po sześć odcinków.

fot. CDA Premium

Przenosimy się do Paryża w 1761 roku. Królestwo Ludwika XV jest nękane spiskami i morderstwami. Rozwiązywaniem tajemniczych przestępstw zajmuje się komisarz policji Nicolas Le Floch. To dobrze napisany serial z bogatą scenografią i świetnymi kostiumami. Nie brakuje też walk na szpady, które dodają dreszczyku emocji. Na CDA jest dostępny cały sezon.

fot. CDA Premium

Ten islandzki thriller kryminalny opowiada o policyjnym śledczym, Arnarze, który przyjeżdża z Norwegii, aby pomóc w śledztwie dotyczącym pierwszego seryjnego mordercy w Islandii. To świetnie zrealizowana, solidna produkcja. Sceneria zapiera dech w piersiach! Na CDA jest dostępny cały sezon.

fot. Truenorth Productions // Mystery Productions

To kryminał, którego akcja rozgrywa się w Alpach, na niemiecko-austriackiej granicy, gdzie znalezione zostaje ciało chłopca. Wkrótce detektywi odkrywają kolejne miejsca zbrodni, naznaczone przerażającymi symbolami. W serialu wyróżnia się spektakularna praca kamery, piękna sceneria, porywająca historia oraz dobrze nakreśleni bohaterowie. Na CDA dostępne są dwa sezony.

fot. W&B Television

Kiedy na wyspie El Hierro dochodzi do morderstwa, doświadczona sędzia śledcza udaje się na miejsce, by rozwiązać sprawę. Dochodzenie w małej i nieufnej społeczności nie będzie łatwe... Ten hiszpański serial, zamiast surowego klimatu (tak dobrze znanego ze skandynawskich produkcji), oferuje ciekawe śledztwa w pełnym słońcu. Dzięki wysokiemu budżetowi jego realizacja jest na najwyższym poziomie. Nie brakuje też wyrazistych postaci. Na CDA znajdują się dwa sezony.

fot. Movistar+ // ARTE

Dzika dzielnica

Mężczyzna – szkolony od dziecka na eksperta od walki zbrojnej i bomb – pod przykrywką musi zinfiltrować niebezpieczną organizację przestępczą. Choć ten serial przedstawia fikcyjną historię, to bardzo dobrze pokazuje kolumbijską rzeczywistość i kulturę. To nie jest banalna historia o kokainie. To opowieść o rodzinie, miłości, marzeniach, frustracji i korupcji w brutalnym społeczeństwie walczącym o pokój. Na CDA są dostępne dwa sezony.

fot. CDA Premium

Jeśli żaden z powyższych tytułów nie okazał się tym, czego szukacie, to zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią. Znajdziecie w niej jeszcze więcej wartych uwagi seriali kryminalnych.

