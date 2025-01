Nowy thriller nadchodzi na Apple TV! Zwiastun serialu Cel numer jeden

fot. Apple TV+

Cel numer jeden to serial w konwencji thrillera spiskowego wyprodukowany przez Apple TV. W rolach głównych wystąpią Leo Woodall (Biały Lotos, Jeden dzień) i Quintessa Swindell (Black Adam). W obsadzie znajdują się też Stephen Rea (The Crying Game), David Morrissey (Sherwood), Martha Plimpton (The Regime), Sidse Babett Knudsen (Borgen), Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button), Harry Lloyd (Game of Thrones), Ali Suliman (Tom Clancy’s Jack Ryan), Fra Fee (Rebel Moon) oraz Joseph Mydell (The Eternal Daughter).

Cel numer jeden – zwiastun

Cel numer jeden – fabuła, data premiery

Młody, błyskotliwy absolwent matematyki, Edward Brooks (Leo Woodall) u progu wielkiego przełomu. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, będzie miał klucz do każdego komputera na świecie. Wkrótce zaczyna sobie uświadamiać, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł jeszcze przed realizacją, co rzuca go na orbitę Taylah Sanders – a jej zadaniem jest obserwowanie i raportowanie zachowań matematyków. Razem odkrywają niepokojący spisek, w którego sercu znajduje się sam Edward.

Premiera serialu Cel numer jeden na platformie Apple TV odbędzie się 22 stycznia. Wtedy zostaną opublikowane dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiały się pojedynczo, co tydzień w środy. Finał serialu zadebiutuje 5 marca.