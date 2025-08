Wódz wojownik chwalony przez krytyków. Zaskakujący powód niskich ocen od widzów

fot. Apple TV+

Wódz wojownik zadebiutował dwoma odcinkami 1 sierpnia na Apple TV+. Akcja serialu rozgrywa się pod koniec XVIII wieku, gdy cztery hawajskie królestwa dzieli wojna. Zaciekły wojownik Ka'iana (Jason Momoa) rozpoczyna heroiczną misję zjednoczenia ludu. Tymczasem do brzegów wysp zbliża się zagrażające jego istnieniu niebezpieczeństwo. Krytycy i widzowie ocenili serial w serwisie Rotten Tomatoes.

Wódz wojownik z wysokimi ocenami

Jason Momoa rozwijał ten projekt od niemal dekady i wygląda na to, że jego wysiłek się opłacił, ponieważ pierwszy sezon uzyskał 89% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy 28 recenzjach. Zdobył tym samym Certyfikat świeżości, czyli wyróżnienie, które otrzymają produkcje mające ponad 75% pozytywnych opinii przy minimum 20 recenzjach z danego sezonu (w tym 5 od topowych krytyków). Z kolei widzowie ocenili niżej dwa pierwsze odcinki, które uzyskały 76% pozytywnych ocen według Popcornmeteru. Większość z użytkowników pozytywnie wypowiada się o serialu. Te osoby, które dały niskie oceny najwięcej zastrzeżeń miały do faktu, że... muszą czytać napisy przez większość odcinka. Wynika to z tego, że w serialu bohaterowie, czyli rdzenny mieszkańcy, mówią po hawajsku.

Krytycy mieli do dyspozycji wszystkie odcinki sezonu. Przede wszystkim chwalą Jasona Momoę , bez którego ten projekt by się nie udał. Ponadto zwracają uwagę, że epizody są pięknie wyprodukowane. To ambitne, epickie widowisko z wieloma scenami walki napędzanymi adrenaliną. Wódz wojownik wyróżnia się wciągającą fabułą i porywającymi scenami akcji, dzięki czemu jest to serial godny polecenia. Kelly Lawler z USA Today napisała:

Nakręcony w niemal w całości z polinezyjską obsadą i często opowiadany w języku hawajskim, serial jest porywający, wciągający i pouczający – to najpiękniejsza i najbardziej krwawa lekcja historii, jaką otrzymacie w tym roku.

fot. Apple TV+

Aidan Kelley z Collider napisał, że serial z pewnością dorównuje konkurencji pod względem skali i ambicji, ale prawdziwy sekret jego sukcesu tkwi w tym, jak promuje i ilustruje kulturę, która w najlepszym przypadku była niedoreprezentowana, a w najgorszym – źle reprezentowana.

Natomiast serial nie jest idealny. Niektórzy krytycy piszą, że dzięki Momoi, który dominuje w najważniejszymi momentach, wielu widzów z chęcią zignoruje słabo rozwinięte debaty etyczne i wątki miłosne, które wypełniają większość dziewięciu godzin historii. Inni twierdzą, że konflikty na pewno wyglądały interesująco na papierze, a udały się tylko dzięki charyzmie Jasona Momoi, Temuery Morrisona i Cliffa Curtisa. Z kolei Akos Peterbencze z Looper.com napisał:

Uhonorowanie historii jest tu kluczowe, a Momoa i spółka ewidentnie dołożyli wszelkich starań, aby oddać ją jak najlepiej i jak najwierniej. Obawiam się jednak, że to może nie wystarczyć, jeśli widzowie nie będą w stanie wciągnąć się w historię i jej bohaterów, by pozostać z serialem...

Wódz wojownik - premiera trzeciego odcinka 8 sierpnia na Apple TV+.

