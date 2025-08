Fantastyczna 4 z dużym spadkiem zainteresowania. To problem dla Marvela

fot. materiały prasowe

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki ma gorszy drugi weekend w Ameryce Północnej, niż oczekiwano. Zanotowano wysoki, 66-procentowy spadek frekwencji, co przełożyło się na kwotę 40 mln dolarów. Dla porównania, równie dobrze oceniane przez widzów filmy Thunderbolts* i Superman miały o wiele niższe spadki w drugim weekendzie – odpowiednio 56% i 53%. To problem, bo te spadki mogą się utrzymać również w kolejnych weekendach. Jest to o tyle dziwne, że produkcja zebrała dobre recenzje widzów i krytyków. Do tej pory na rynku amerykańskim film zarobił 198,4 mln dolarów.

Fantastyczna 4 – box office świat

Poza granicami Stanów Zjednoczonych film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki radzi sobie lepiej. Spadek tylko o 54% przełożył się na kwotę 39,6 mln dolarów (łącznie 170,3 mln dolarów). Sumując, film ma na koncie 368,7 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Aby zwrócić koszty produkcji, musi zarobić około 500 mln dolarów. Jest na to szansa, ale wysoki spadek zainteresowania w USA może być problemem dla Marvela, bo raczej nie należy się spodziewać nagłego wzrostu frekwencji w kolejnych weekendach. Przypomnijmy, że to właśnie z USA producenci mają największy procent ze sprzedaży biletów do kin.

Wszystko więc wskazuje na to, że Superman zostanie najbardziej dochodowym komiksowym filmem roku – nie Marvel, jak bywało podczas jego dominacji.

