Pierwsze zdjęcia z serialu Prime Target. Genialny, młody matematyk w centrum konspiracji

fot. Apple TV+

Prime Target to nowy serial od Apple TV+, za którego sterami stoi Brady Hood. To on wyreżyserował wszystkie osiem odcinków. Dwuodcinkowa premiera będzie miała miejsce 22 stycznia 2025 roku. Kolejne odcinki będą się pojawiały co tydzień. W rolach głównych wystąpi Leo Woodall oraz Quintessa Swindell.

Deadline podzieliło się pierwszymi zdjęciami z serialu, które można zobaczyć poniżej:

Prime Target

Prime Target - co wiadomo o serialu?

Edward Brooks (Leo Woodall) to znakomity, młody student, który skończył z wyróżnieniem matematykę. Jeśli uda mu się znaleźć wzór liczb pierwszych będzie w posiadaniu klucza do każdego komputera na świecie. Wkrótce zaczyna rozumieć, że niewidzialny wróg stara się pokrzyżować jego plany zanim te dojdą w ogóle do skutku. Agentka NSA, Taylah Sanders (Quintessa Swindell), interesuje się jego działaniami. Dostała zadanie monitorowania zachowania matematyka. Wspólnie idą po nitce do kłębka wielkiej konspiracji, w której centrum znajduje się Edward.

W obsadzie znajduje się: Leo Woodall, Quintessa Swindell, Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd, Ali Suliman, Fra Fee oraz Joseph Mydell.

Prime Target - dwuodcinkowa premiera 22 stycznia 2025 roku na Apple TV+. Kolejne odcinki będą się pojawiały co tydzień.