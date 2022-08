Certyfikowany system NVIDIA GeForce RTX Studio debiutuje na polskim rynku

fot. Nvidia

NVIDIA po raz pierwszy wprowadza na polski rynek certyfikat NVIDIA GeForce RTX Studio dla komputerów stacjonarnych. Do tej pory certyfikat głównie stosowany był w laptopach dla twórców.

Podkręć kreatywność

Wyraźniejsze transmisje, szybsze rendery, a to nie wszystkie zalety NVIDIA GeForce RXT Studio. Od ray trackingu przez edycje 8K HDR RAW. Podkręć wydajność i zwiększ tempo pracy.

Darmowe sterowniki Studio

Platforma NVIDIA Studio wspierana jest przez ekskluzywne sterowniki Studio, które stale poprawiają doświadczenia, pozwalając z łatwością realizować najbardziej ambitne projekty.

fot. Nvidia

A co, jeśli zmęczysz się pracą?

Komputery z serii GeForce RTX Studio zapewniają rewelacyjne wrażenia podczas grania. Dzięki wciągającej grafice opartej na ray tracingu, technologii DLSS, pozbawionym zacięć transmisją na żywo, GeForce RTX 30 zapewnia najwyższą jakość gry, za każdym razem.

Sensacyjny surrealizm

fot. Nvidia

W ramach cyklu In the NVIDIA Studio powstała surrealistyczna animacja Double/Sided utrzymana w klimacie cyberpunkowym. Autorem wyjątkowej praacy jest FESQ. To efekt działań na NVIDIA Studio w Cinema 4D, Adobe Substance 3D Painter i After Effects.

x-kom PRO przesuwa granice wydajności, dając nieograniczone możliwości pracy twórczej. Jest potężnym narzędziem o niespożytej mocy, która nada pomysłom realne kształty. Wierzymy, że idea komputera x-kom PRO GeForce RTX Studio będzie punktem wyjścia do kreowania śmiałych, pełnych rozmachu projektów.

fot. Nvidia

Ceny komputerów z certyfikatem NVIDIA GeForce RTX Studio zaczynają się od 11 550 zł za model z procesorem Intel Core i7 oraz kartą GeForce RTX 3060, a najmocniejszy model z procesorem Intel Core i9 i kartą GeForce 3090 Ti wyceniony jest na 26 450 zł.