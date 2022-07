Nvidia RTX 4090 po pierwszy nieoficjalnych testach szybkości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nvidia

Karty graficzne Nvidii z serii RTX 30xx to jedne z najlepszych kart graficznych dostępnych obecnie na rynku, ale firma nie spoczywa na laurach. Pracują nad nową serią 40xx, z której karta podobno pobiła wszelkie rekordy prędkości. Według twita kopite7kimi Nvidia RTX 4090 uzyskała wynik 19 000 w teście benchmarkowym 3DMark Time Spy Extreme.

https://twitter.com/kopite7kimi/status/1549045512212742144

To szybko. Bardzo. Mówimy o prędkościach większych niż cokolwiek innego na rynku. Innymi słowy, RTX 4090 zdmuchnął ze szczytu poprzednio królujący procesor graficzny, podkręcony na maksa, chłodzony ciekłym azotem RTX 3090 Ti. 4090 dokonał tego bez konieczności stosowania dodatkowego chłodzenia, więc potencjał jest ogromny.

RTX 4090 firmy Nvidia wciąż jest owiana tajemnicą, ale dobrzy ludzie z Tom's Hardware spekulują, że 5 nm układ może zawierać 60 miliardów tranzystorów, osiągać taktowanie 2000 Hz i prędkość VRAM do 24 GBps. Wszystko to przy jednoczesnym poborze mocy od 500 do 600 watów.

Dla porównania, RTX 3090 Ti Kingpin osiąga częstotliwość taktowania 1590 Hz i prędkość boost 1950 Hz. Jego pamięć ma prędkość 21 GBps, a do wydajnej pracy nadal potrzebuje 450 watów mocy.

RTX 4090 jest więc o około 30% szybszy i zużywa nieco ponad 20% więcej energii niż najbardziej podkręcony RTX 3090 Ti.

3DMark to narzędzie benchmarkowe, które testuje szybkość procesorów graficznych. Wersja Time Spy Extreme jest najnowsza i jest uważana za najdokładniejsze narzędzie do benchmarkowania GPU. 3DMark Hall of Fame wymienia RTX 3090 Ti jako najszybsze GPU w historii testów.

RTX 4090 na razie nie została dodany do listy, ponieważ jednostka testowa nie była oficjalnym wydaniem karty. Nie wiemy, czy benchmarki zostały przeprowadzone na jednostce testowej, czy oficjalnym egzemplarzu przedpremierowym, nie było też żadnego potwierdzenia ze strony Nvidii. W tym momencie jest więcej niewiadomych niż wiadomych.

Wiemy natomiast, że seria RTX 30xx to niesamowite układy graficzne, zaś seria RTX 40xx może je pobić na głowę, a my być może wkrótce będziemy świadkami największego skoku wydajności pomiędzy generacjami kart graficznych. Przyszłość gier jest w dobrych rękach.