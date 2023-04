Chief of War niczym Braveheart. Jason Momoa o swojej najważniejszej roli

fot. Warner Bros.

Jason Momoa w rozmowie z Men's Health podczas promocji filmu Szybcy i wściekli 10 opowiadał o swoim Świętym Graalu projektów filmowych. Chodzi o serialową superprodukcję historyczną Chief of War.

Chief of War jak Braveheart

Aktor w wywiadzie nazywa ten projekt swoim wielkim marzeniem. Nie tylko gra główną rolę, ale też jest jego współtwórcą. Jest to dramat historyczny o zjednoczeniu hawajskich wysp, z których sam pochodzi. Dlatego cała historia jest bliska jego sercu i oddaje się pracy z pełną pasją.

- To jest jak mój Braveheart lub Tańczący z wilkami. Nigdy nie sądziłem, że ten projekt będzie tak wielki. Jest to najtrudniejsze i największe wyzwanie, jakiego kiedykolwiek się podjąłem. To moje ostatnie wielkie marzenie. Wszystkie inne role to rzeczy w stylu: aktor do wynajęcia, ale to jest mój hołd dla mojego ludu. Mamy wiele pięknych historii na Hawajach, których ludzie nie znają. Zależy mi na tym, że zrobić to dobrze dla mojego ludu.

Chief of War - co wiemy?

Jest to serial o wysokim budżecie. Pierwsze dwa odcinki zostały nakręcone w całości w rdzennym języku Hawajów. Aktorowi zależy na tym, by dzieci pochodzący od rdzennych mieszkańców Hawajów zrozumiały, że byli oni wojownikami i mieli własny język. By miały świadomość, że to wszystko zostały im zabrane. Widzi w tym odbudowę mostów pomiędzy społecznościami.

Jason Momoa wciela się w postać imieniem Ka'iana, a Temuera Morrison gra króla Kahekiliego. Serial oparty jest na faktach z życia Ka'iany, który był wojownikiem i wodzem chcącym zjednoczyć Hawaje w XVIII wieku. Serial został nakręcony na Hawajach oraz w Nowej Zelandii. Liczy on 9 odcinków.

Chief of War - superprodukcja powstała dla Apple TV+. Data premiery nie jest znana.