Pierwsze wideo z planu Avengers: Doomsday. Wygląda jak pole bitwy

Marvel

Reklama

Nie wszystkie sceny Avengers: Doomsday będą kręcone w studiach, do których nikt nie ma dostępu. Bracia Russo zapowiadali, że mają metody radzenia sobie z paparazzi chcącymi z ukrycia zrobić jakieś zdjęcia z planu, ale jak widzimy na poniższym materiale, jeszcze nie wzięli pod uwagę ujęć z drona.

Wideo z planu Avengers: Doomsday

Zobaczcie sami, jak to wygląda. Czy to pole bitwy?

ROZWIŃ ▼

Główną interpretacją jest właśnie pole bitwy, ale jest teoria, że to może być jednak coś innego. Fani myślą, że to efekt kolizji dwóch światów multiwersum, o których słyszeliśmy w filmach i serialach. A z zapowiedzi i przecieków wiemy, że do tego będzie dochodzić w Avengers: Doomsday. Innymi słowy, to może być pobojowisko po tym, jak części jednego świata spadają na drugi.

Robert Pattinson w filmie Diuna 3? Wiemy, kogo może zagrać!

Tom Hiddleston o powrocie Lokiego

Aktor po raz pierwszy skomentował swój powrót w Avengers: Doomsday:

– Granie Lokiego to był niezwykły rozdział w moim życiu i to nie jest koniec. Rola w tym filmie jest zdumiewająca, ale nie mogę o tym rozmawiać. Mam wiedzę, ale nie mogę nic powiedzieć. To dziwne, ponieważ utrzymanie takiej tajemnicy wymaga wielkiej dyscypliny.

Avengers: Doomsday – premiera w maju 2026 roku.