Wiedźmin jako mroczne fantasy z lat 80. i... Chuck Norris w roli Geralta. Sztuczna inteligencja przebiła serial Netfliksa?

Wiedźmin już niebawem powróci na platformę Netflix - kilka dni temu do sieci trafił premierowy zwiastun 3. sezonu serialu. Skoro więc produkcja cieszy się w ostatnim czasie wielką popularnością w całym popkulturowym świecie, pojawił się dobry moment na to, aby pójść na tym polu za ciosem i pokazać Wam rzeczywistość Geralta, Ciri, Yennefer i innych postaci z książek Andrzeja Sapkowskiego w zupełnie nowej perspektywie. Z pomocą w tej materii przyszła sztuczna inteligencja, która przedstawiła grę Wiedźmin 3: Dziki Gon jako mroczny film fantasy z lat 80. XX wieku, by następnie zobrazować, jak w roli Geralta prezentowaliby się tacy aktorzy jak Chuck Norris, Jet Li, Jean Reno czy Sylvester Stallone.

W minionych miesiącach w Internecie zaroiło się od prac AI poświęconych uniwersum Witchera - znakomitą większość z nich wykonano przy pomocy działającego w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego programu Midjourney. To właśnie on odpowiada za przerobienie gry studia CD Projekt Red na osadzoną w realiach lat 80. produkcję fantasy, grafiki pokazujące innych aktorów w roli Geralta i pozostałych postaci czy robiące w sieci furorę prace przedstawiające Yennefer. Z kolei program Dall-E wykorzystano do zaprezentowania wyglądu najważniejszych bohaterów powieści Sapkowskiego, który to wygląd miałby być zgodny z książkowymi opisami.

Oto efekty pracy sztucznej inteligencji:

Wiedźmin jako mroczny film fantasy z lat 80. [sztuczna inteligencja przerabia grę Dziki Gon]

Triss Merigold

Wiedźmin - słynni aktorzy w roli Geralta i innych postaci [prace AI]

Słynni aktorzy jako Geralt i inne postacie z uniwersum Wiedźmina

Wiedźmin - sztuczna inteligencja pokazuje wygląd postaci zgodny z książkowymi opisami

Geralt - porównanie wyglądu (gra Dziki Gon, serial Netfliksa i praca AI mająca odwzorować wygląd z książek)

Wiedźmin - Yennefer, Ciri i Geralt [program Midjourney]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Yennefer w wersji zaproponowanej przez AI