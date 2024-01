Chris Pratt z imponującymi wąsami. Tak wygląda gwiazda Strażników Galaktyki w reklamie Pringles

Fot. Marvel

Zbliża się tegoroczne Super Bowl, które jest idealną okazją dla reklamodawców do zaprezentowania swoich produktów. Pringles zapowiedziało na początku stycznia, że z okazji tego wydarzenia pewien tajemniczy celebryta założy wąsy ich kultowej maskotki. Fani wreszcie mogą przestać zgadywać, o kogo chodzi. Dzięki nowej reklamie wiemy, że zaszczytu dostąpił Chris Pratt, gwiazda Strażników Galaktyki.

Chris Pratt w reklamie Pringles

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda z imponującymi wąsami, niczym z opakowania Pringlesów.

Chris Pratt - kariera

Tak jak wspomnieliśmy, wielu widzów kojarzy Chrisa Pratta z roli Star Lorda w Strażnikach Galaktyki i innych filmach Marvela. Jeśli chodzi o duże franczyzy, gwiazdor może się także pochwalić rolą w Parku Jurajskim, w którym wciela się w Owena Grady'ego. Poza tym w jego aktorskim portfolio znajdują się także takie produkcje jak Parks and Recreation, Siedmiu wspaniałych i Pasażerowie. Za to w 2024 roku będzie można zobaczyć go w filmie The Electric State.

