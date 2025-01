Kto będzie złoczyńcą w Batmanie 2? Plotki sugerują TĘ postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno film The Batman Part II w reżyserii Matta Reevesa został opóźniony o rok z uwagi na niedokończony scenariusz. Mimo braku pełnego szkicu, plotki na temat szczegółów fabularnych nie cichną. Jeff Sneider wierzy, że jedna z pogłosek może zawierać ziarenko prawdy. Chodzi o występ Mr. Freeze'a, który mógłby wpasować się w zimową atmosferę filmu. To, w jaki sposób ten bohater mógłby zostać wprowadzony do uniwersum, wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Natomiast część internautów sugeruje, że jego obecność mogłaby być związana z inną postacią - Clayface'm - o którym również krążą plotki w kontekście sequela.

Kim jest Mr. Freeze?

Mr. Freeze to alter ego doktora Victora Friesa, który stał się jednym z najsłynniejszych przeciwników Batmana w komiksach DC. Jego popularność wynika z tragicznej historii związanej z żoną Norą. Gdy ta zachorowała, Victor gorączkowo poszukiwał sposobu na jej ocalenie. Ostatecznie opracował kriogeniczny proces, który miał zamrozić Norę do czasu wynalezienia leku. Niestety, w wyniku wypadku on sam został wystawiony na działanie chemikaliów, które zmusiły go do życia w ujemnych temperaturach. Podczas walki z Batmanem nieszczęśliwie trafił swoim ray-gunem w komorę, w której znajdowała się Nora. W wyniku tego strzału kobieta zmarła, za co Mr. Freeze obwinia Mrocznego Rycerza.

