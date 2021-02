Chyłka - Inwigilacja - zdjęcia z pierwszych odcinków. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Chyłka - Inwigilacja to już czwarty sezon popularnego serialu opartego na kolejnym tomie cyklu autorstwa Remigiusza Mroza. Podobno jak poprzednie serie tak i tą wyprodukowała platforma Player.pl

W obsadzie nowej serii są Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jakub Gierszał, Piotr Żurawski, Ireneusz Czop, Olga Bołądź, Szymon Bobrowski, Jerzy Schejbal, Nikodem Rozbicki, Szymon Piotr Warszawski, Cezary Pazura, Jacek Poniedziałek i inni.

Chyłka - Inwigilacja - o czym nowy sezon?

Piotr Langer Junior jest zdolny do wszystkiego i Chyłka o tym wie. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Magdzie i Darii jest spełnienie jego żądań. Prawniczka rezygnuje z wyjazdu i wraca do kancelarii, by zgodnie z jego poleceniem zająć się obroną ojca. Obertał to główny podejrzany w sprawie o morderstwo Piotrowskiego, psychopaty odpowiedzialnego za śmierć żony i córki Bukano. W tym wątku istotne będą jej relacje z ojcem.

W tym samym czasie do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się para. Twierdzą, że zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego młody mężczyzna to ich zaginiony adoptowany syn, który zniknął przed laty w Egipcie, adoptowany syn. Rodzice są przekonani o niewinności Przemka. Chcą, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Prawniczka zgadza się bez wahania. Sprawa zyskuje rozgłos w mediach, dodatkowo będzie to niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się na sali sądowej ze sławnym prokuratorem – Paderbornem i wrócić na sam szczyt.

Chyłka - Inwigilacja - odcinek 1

Chyłka - Inwigilacja - odcinek 1

Chyłka - Inwigilacja - odcinek 2