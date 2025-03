Aktorka nie może uwierzyć, w ilu filmach MCU zagrała. „To niemożliwe”

fot. Marvel

Gwyneth Paltrow zadebiutowała jako Pepper Potts w Iron Manie z 2009 roku. Nie jest przesadą powiedzieć, że właśnie to widowisko dało początek MCU, jakie znamy dzisiaj. Z kolei po raz ostatni wcieliła się w ukochaną Tony'ego Starka w hicie Avengers: Koniec gry. Okazuje się jednak, że aktorka do tej pory nie miała pojęcia, w ilu filmach Marvela zagrała łącznie.

Aktorka nie może uwierzyć, w ilu filmach MCU zagrała

Aktorka Gwyneth Paltrow podczas wywiadu z portalem Vanity Fair dowiedziała się, że zagrała Pepper Potts w aż siedmiu filmach Marvela. Była zszokowana tą informacją. Odpowiedziała:

To niemożliwe. Nie mogłam grać w siedmiu. Czy to prawda?

Właściwie jej odpowiedź nie powinna dziwić. Gwyneth Paltrow jest znana z tego, że właściwie mało wie o MCU i nie interesuje się nim za bardzo. Na pytanie o Kapitana Amerykę 4 spytała, co to jest. Podobnie odpowiedziała fanowi na Instagramie, który chciał wiedzieć, czy oglądała serial Hawkeye. Sebastian Stan, odtwórca Bucky'ego, stwierdził, że musiał przedstawiać się jej trzy razy. Nie miała również pojęcia, kogo gra we franczyzie Samuel L. Jackson.

Wszystkie filmy Marvela, w których zagrała Gwyneth Paltrow, to kolejno: Iron Man, Iron Man 2, Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry.

