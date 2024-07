Potwory z serii Ciche miejsce potrafią usłyszeć bicie ludzkiego serca? Reżyser odpowiada

fot. materiały prasowe

Ciche miejsce. Dzień pierwszy cieszy się ogromną popularnością, dlatego w box office notuje świetne wyniki. Po pierwszym weekendzie w kinach film zarobił 98,5 mln dolarów przy budżecie 67 mln dolarów.

Nowy horror w reżyserii Michaela Sarnoskiego to prequel filmu z 2018 roku, który pokazuje, jak mieszkańcy Nowego Jorku, jednej z najgłośniejszych metropolii na świecie, radzili sobie, gdy obce potwory przybyły na Ziemię. Te okrutne stworzenia są bardzo czułe na dźwięk, ale do tej pory nie wiadomo było, jak bardzo. Reżyser w rozmowie z The Direct wyjawił, że potrafią usłyszeć bicie ludzkiego serca.

W pewnym momencie była scena, w której chcieliśmy to ograć. Ale nie, myślę, że mogą. Myślę, że jeśli jesteś wystarczająco przestraszony i twoje serce wali wystarczająco mocno, mogą to usłyszeć.

Sarnoski potwierdził, że potwory mogą usłyszeć najcichsze dźwięki, ale gdy nie słychać innych szumów w tle.

Jeśli dźwięk, który wydajesz, jest głośniejszy niż ten otoczenia, to masz przechlapane. Ale czasami boisz się na tyle, że twoje bicie serca może być wystarczająco głośne.

Sarnoski potwierdził, że jest zaangażowany w prace nad kolejnymi filmami z franczyzy Ciche miejsce.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - zdjęcia

Ciche miejsce. Dzień pierwszy