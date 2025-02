Aktorka zapowiada Avatara 3. "Emocjonalny rollercoaster"

fot. Dylan Cole

Zoe Saldaña od prawie dwóch dekad wciela się w Neytiri. W rozmowie z portalem Variety opowiedziała o tym, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Avatar: Fire and Ash, który będzie 3. częścią sagi. Choć nie mogła za wiele zdradzić na temat fabuły przed premierą, to zapowiedziała, że będzie to bardzo emocjonalne doświadczenie.

Zoe Saldaña zapowiada Avatara 3

To będzie emocjonalny rollercoaster - powiedziała Zoe Saldaña Avatar: Fire and Ash Istota wody - powiedziała. - Sposób, w jaki zakończyła się, był niezwykle bolesny dla rodziny Sullych. Teraz muszą podjąć naprawdę ważne decyzje. Czy zostaną razem i znajdą nić porozumienia? Czy może rozejdą się i pójdą własnymi drogami? I kto wie, co stanie się z istniejącymi dziećmi.

Aktorka dodała, że historia przedstawiona w filmie Avatar: Fire and Ash będzie poruszała aktualne problemy.

Jim [Cameron] nadal będzie opowiadał o rzeczach, które są tak aktualnie dzisiaj. To jeden z powodów, dla których kocham współpracować z takimi reżyserami, jak on. Wykorzystują oni swoją sztukę, by mówić o ważnych tematach.

Co ciekawe, Zoe Saldaña zdradziła, że chciałaby wyreżyserować swój pierwszy film. Wyjaśniła jednak, że będzie to dla niej wyzwaniem, szczególnie pod względem wymyślenia i napisania scenariusza, ponieważ ma ADD i dysleksję.

Avatar 3 - szkice koncepcyjne