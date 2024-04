Civil War bije rekordy box office. Godzilla i Kong idą wciąż jak burza

fot. materiały prasowe

Reklama

Najpierw Godzilla i Kong przewyższyli wszelki oczekiwania podczas swojego debiutu, teraz Civil War też zaskakuje i osiąga w Ameryce Północnej wynik ponad oczekiwania. Zbiera 25,7 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik w karierze reżysera i scenarzysty, Alexa Garlanda oraz jest to rekord box office najlepszego otwarcia w historii studia A24. Nikt nie oczekiwał, że podczas debiutu film zanotuje dwa rekordy box office. Budżet to 50 milionów dolarów i dzięki temu jest to najdroższa produkcja studia A24. Na promocję wydano 20 mln dolarów. Na ten moment wyniki ze świata nie są znane.

Godzilla i Kong - box office

Choć Godzilla i Kong: Nowe imperium nadal cieszy się zainteresowaniem, film musiał spaść na miejsce drugie z wynikiem 15,4 mln dolarów. Łącznie w Ameryce Północnej ma już 157,9 mln dolarów. Na świecie osiągnął już 278,6 mln dolarów. Sumując, na koncie 436,5 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów. Analitycy mówili, że docelowo powinien zebrać 600 mln dolarów i wydaje się to całkowicie realne.

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów 4 - box office

Podium zamyka film Pogromcy duchów. Imperium lodu. Tym razem w Ameryce Północnej zbiera 5,8 mln dolarów i ma razem 96,9 mln dolarów. Sumując wszystkie wpływy globalnie sequel zebrał już 160 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Warner Bros - ważne osiągnięcie

Pierwsze studio w 2024 roku przekroczyło miliard dolarów wpływów. Zrobili to dzięki wspomnianej produkcji Godzilla i Kong oraz także dzięki hitowi Diuna: Część druga, która razem ma 683,9 mln dolarów. Warner Bros. osiągnął więc 1 mld 40 mln dolarów. Osiągnęli to w 15 tygodni i jest to nowy rekord studia.