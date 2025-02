Anya Taylor-Joy zagra byłą kryminalistkę. A on - jej ojca

Źródło: materiały prasowe

Apple pracuje nad nowym serialem limitowanym Lucky, w którym Anya Taylor-Joy zagra główną rolę. Wiemy już, kto będzie jej partnerować na ekranie. Jak donosi Deadline, Timothy Olyphant dołączył do obsady.

Lucky - informacje o filmie

Lucky to serial na podstawie bestsellerowej powieści New York Times autorstwa Marissy Stapley. Opowiada o młodej kobicie, która porzuciła swoją kryminalną przeszłość, jednak zostaje zmuszona wrócić do przestępczego świata ostatni raz, by raz na zawsze rozprawić się ze swoimi demonami. Główną rolę zagra Anya Taylor-Joy. Timothy Olyphant wcieli się w ojca Lucky, Johna.

Lucky jest produkowane przez Hello Sunshine i Tropper Ink. Twórcą serialu jest Jonathan Tropper. Jonathan Van Tulleken wyreżyseruje kilka odcinków i będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Anya Taylor-Joy i Timothy Olyphant - najważniejsze role

Anya Taylor-Joy jest znana z roli Beth Harmon w serialu Gambit królowej. Na koncie ma również takie produkcje jak Ostatniej nocy w Soho, Emma, Split, Furiosa: Saga Mad Max czy Menu. Z kolei Z kolei Timothy Olyphant ma w portfolio role w Santa Clarita Diet czy Pewnego razu... w Hollywood. Za występ w Justified: Bez przebaczenia został za to nominowany do prestiżowej nagrody Emmy.

