Co obejrzeć po Szogunie? 24 seriale kostiumowe z intrygami w tle

fot. Netflix/Showtime/Television Espanola

Reklama

Szogun od FX stał się jedną z największych i najmilszych dotychczasowych niespodzianek 2024 roku. To produkcja, która z każdej strony została obrzucona zasłużonymi pochwałami, a porównania do najlepszych sezonów Gry o tron pod względem scenariusza, dialogów i postaci nie były bezzasadne. Szum dookoła serialu powstałego na podstawie książki Jamesa Clavella wskazuje też, że publiczność nadal docenia i chętnie ogląda produkcje kostiumowe, które mają do zaoferowania wysoki budżet realizacji, a także ciekawy pomysł na siebie.

Szogun niestety dobiegł końca, a wielu z Was może odczuwać dalszy apetyt na podobne produkcje. Czy istnieje życie po Szogunie? Jak najbardziej. Na przykład... Szogun z 1980 roku, który nadal jest dobrą produkcją oferującą jeszcze inne spojrzenie na powieść Jamesa Clavella i może stanowić ciekawe porównanie wobec współcześniejszej produkcji. Takie porównanie oferuje też ciekawe spojrzenie na to, jakie różnice w podejściu do adaptowania tego dzieła pojawiły się w obydwu produkcjach, które dzieli tak wiele lat. Niestety produkcja z ubiegłego wieku nie jest dostępna w legalny sposób w żadnym serwisie streamingowym.

Jednak jeśli chcecie odpocząć od tego klimatu, przygotowaliśmy dla Was listę seriali kostiumowych, które podobnie do serialu FX dzieją się w konkretnym okresie historycznym i oferują dworskie intrygi, zniuansowane postaci i interesującą fabułę. W rankingu znajdą się zarówno produkcje, które będą bardzo przypominać serial FX, ale i takie, które odbiegną od proponowanej tematyki Japonii sprzed kilkuset lat. Od starożytnego Rzymu aż po czasy współczesne. Zapraszamy do sprawdzenia listy.

24 seriale kostiumowe z intrygami w tle

Era Samurajów: Bitwa o Japonię

Wszystkie tytuły na liście są dostępne w serwisach streamingowych.