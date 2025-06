Fani Star Treka mogą się cieszyć. Strange New Worlds dostanie dodatkowy sezon

fot. materiały prasowe

Platforma Paramount+ ogłosiła w czwartek, że serial Star Trek: Strange New Worlds został przedłużony na piąty i zarazem ostatni sezon — ponad miesiąc przed premierą trzeciego sezonu, która zaplanowana jest na 17 lipca. Finałowy sezon będzie liczyć sześć odcinków, podczas gdy poprzednie cztery sezony składały się z dziesięciu odcinków każdy.

Pełny zwiastun 3. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. Nowe światy i przygody

Twórcy, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers i Alex Kurtzman wydali oświadczenie w tej sprawie:

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Paramount+ za możliwość dokończenia naszej pięciosezonowej sagi, dokładnie tak, jak ją sobie wymarzyliśmy, wspólnie z naszą niezwykłą obsadą i ekipą. Od samego początku Strange New Worlds miał na celu oddanie hołdu temu, za czym zawsze stał Star Trek — nieograniczonej ciekawości, nadziei i wierze w to, że lepsza przyszłość jest możliwa. Wszystkim oddanym fanom, którzy odważnie dołączyli do nas w tej podróży — dziękujemy. Przed wami jeszcze trzy spektakularne sezony do obejrzenia, więc ta przygoda zdecydowanie się jeszcze nie kończy.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nadchodzącego 3. sezonu Strange New Worlds, który dostępny będzie na premierę w SkyShowtime.

Star Trek: Strange New Worlds - zwiastun 3. sezonu

Star Trek: Strange New Worlds - zdjęcia