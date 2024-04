Szogun - szokujące seppuku kluczowej postaci w 8. odcinku. Czy [SPOILER] znał plan Toranagi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szogun znów szokuje. W 8. odcinku produkcji, którą mamy okazję oglądać na Disney+, seppuku popełnił Hiromatsu - jeden z najważniejszych wasali Toranagi i jednocześnie jego długoletni przyjaciel. W sieci od wczoraj trwa dyskusja, czy zmarły bohater faktycznie znał pełny plan swojego władcy na oszukanie Ishido, czy też uwierzył, że Toranaga - jak sam obwieścił generałom - zamierza się poddać i nie dopuścić do rozlewu krwi.

Głos w tej sprawie zabrał teraz showrunner Justin Marks, który rzuca nowe światło na kluczową scenę z 8. odcinka:

Myślę, że na tę sekwencję trzeba spojrzeć z wielu perspektyw. Bardzo blisko współpracowałem z dwoma głównymi dla niej aktorami i reżyserem - mogę więc powiedzieć, w jaki sposób powstała. Tokuma Nishioka, który grał Hiromatsu, miał świetny pomysł na zmianę, którą wprowadziliśmy w ostatniej chwili. Mianowicie: trzej generałowie, którzy pojawiają się na zebraniu wasali, na znak protestu na pogrzebie syna Toranagi nosili zbroję. To było wówczas powszechnym zjawiskiem historycznym i zapowiadało, że dana osoba zamierza zająć jakieś stanowisko w danej sytuacji.

Tokuma chciał pokazać zachowanie Hiromatsu jako dokonanie przez niego wyboru, dzięki czemu ocalił on życie tych trzech generałów. Jeśli przemówi do swojego władcy i umrze zamiast nich, oni nie będą musieli popełniać seppuku. Robi to więc - zanim zrobią to oni - w ramach na swój sposób humanitarnego gestu wobec tych trzech mężczyzn, którzy przez całe życie byli wierni i służyli jemu samemu i Toranadze.

W całej scenie jest kapitalny moment, gdy Toranaga odwraca się w kierunku Hiromatsu zszokowany - naprawdę nie chciał on, by jego przyjaciel odebrał sobie życie. Nie sądzę też, że Hiromatsu wiedział o planie władcy - generałowie popełniliby seppuku, aby pokazać wrogom Toranagi, że ten ostatni naprawdę się poddał i nie ma już dla niego żadnej nadziei. By jednak opowieść stała się najlepszą z możliwych, Hiromatsu naprawdę musi się zabić. I nie wydaje mi się, żeby nawet Toranaga tego chciał.