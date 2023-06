Co robimy w ukryciu - zwiastun 5. sezonu. Guillermo zmaga się z przemianą w wampira!

fot. FX

Komediowy mockument Co robimy w ukryciu doczekał się już 5. sezonu. W nim zobaczymy nowe perypetie wampirów z Nowego Jorku. Do swoich ról powracają Kayvan Novak, Harvey Guillen, Matt Berry, Natasia Demetriou, Mark Proksch i Kristen Schaal. Przypomnijmy, że serial dostał również zamówienie na 6. serię.

W sieci pojawił się zwiastun nadchodzącego sezonu, w którym możemy zobaczyć kilka zabawnych scenek z Nandorem, Laszlo i Nadją. Przypomnijmy, że w końcówce 4. serii Guillermo przyszedł do Dereka (Chris Sandiford) oferując mu pieniądze za przemienienie go w wampira. W zapowiedzi widzimy, że prawdopodobnie gryzie go w szyję. Następnie bohater opowiada przed kamerą, że jego transformacja trwa już 16 dni - nie działają na niego jeszcze promienie słoneczne i zmaga się z przemianą w nietoperza. Z kolei Colin znowu stał się energetycznym wampirem, który prowadzi polityczną działalność.

Co robimy w ukryciu - zwiastun 5. sezonu

Co robimy w ukryciu - plakat

fot. FX

Co robimy w ukryciu - premiera 5. sezonu 13 lipca w amerykańskiej stacji FX.