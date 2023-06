Batman: The Brave and The Bold - reżyser oficjalnie ogłoszony. To on zrobił Flasha

DC

Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, że Andy Muschietti, twórca widowiska Flasha, stanie za kamerą filmu Batman: The Brave and The Bold. Jest to historia Mrocznego Rycerza osadzona w budowanym filmowym uniwersum DC. Wyboru dokonali James Gunn i Peter Safran, współtwórcy DCU, którzy odpowiadają za nadzór i rozplanowanie filmów i seriali osadzonych w tym uniwersum.

Batman: Brave and Bold - co wiemy?

Jednocześnie Warner Bros. Pictures, Warner Bros Television Group/Max podpisało umowę na wiele lat z Andym Muschiettim i jego siostrą-producentką Barbarą Muschietti. Na jej mocy będą tworzyć filmy i seriale. Już jako producenci tworzą dla HBO serial Welcome to Derry, który jest prequelem serii To.

Warner jest zadowolony z Flasha i prognoz box office, więc chcieli zatrzymać reżysera u siebie. Sam James Gunn chwalił Flasha i doceniał prace Muschiettiego. Tym samym plotki o jego angażu zostały potwierdzone.

W filmie Batman: The Brave and The Bold nasz Mroczny Rycerz będzie starszym facetem, który będzie zmagać się z odkryciem, że ma syna. Chodzi o znanego z komiksów Dammiena Wayne'a, który był Robinem.

- Widzieliśmy Flasha zanim przejęliśmy władzę w DC Studios i wiedzieliśmy, że jest to film nie tylko wizjonerskiego reżysera, ale także wielkiego fana DC. To wspaniały film - zabawny, emocjonujący, ekscytujący - a pasja Andy'ego do tych postaci wylewa się z każdej sceny. Kiedy przyszedł czas na wybór reżysera do The Brave and The Bold, był tylko jeden wybór - napisali w oświadczeniu James Gunn i Peter Safran,