6. sezon Cobra Kai aż w trzech częściach. Twórca wyjaśnia powody

Jon Hurwitz, jeden z showrunnerów Cobra Kai, spotkał się z dziennikarzem Germainem Lussierem, by pomówić o nadchodzących odcinkach. Jako że szósty sezon podzielono na trzy części liczące po pięć odcinków, o tym było pierwsze pytanie. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Cobra Kai - finałowy sezon w częściach

Hurwitz opowiada, że po zrobieniu piątego sezonu mieli spotkanie z Netflixem i producentami z Sony, aby omówić co dalej. Z jego perspektywy wiedzieli, że idą po zakończenie, ale czuli, że 10 odcinków to za mało, a 20 to za dużo, więc chcieli coś pomiędzy. Dogadali się na 15 i wówczas rozmowa zeszła na to, jak je wrzucić do emisji.

- Chcieliśmy, aby widzowie dostali te odcinki raczej szybciej niż później, bo trochę minęło od kiedy byliśmy na ekranach. Zaczęliśmy myśleć o tym, że podczas procesu pisania 10-odcinkoego sezonu dzielimy go na części po pięć. Budujemy historię do finału śródsezonu, a potem rozwijamy historię aż do kulminacji w zakończeniu. Dlatego pomyśleliśmy, że trzy części po pięć odcinków będą mieć sens. To jak trzy akty większej historii. Taką decyzję podjęliśmy z perspektywy kreatywnej. Gdy przedstawiliśmy nasz pomysł w rozmowie z Netflixem, byli zachwyceni. Stąd to się wzięło. Wiedzieliśmy od dawna, że tak to będzie wyglądać.

Pierwsza część 6. sezonu Cobra Kai już 18 lipca. Druga w listopadzie, a trzecia w 2025 roku.