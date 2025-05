Lubicie horrory, heavy metal i walczyć gitarą? Ta gra może być dla Was

Fot. Materiały prasowe

Nadchodzi gra na podstawie komedii grozy Śmierćgazmu z 2015 roku. Oryginalny film opowiadał o grupie nastolatków z grupy heavymetalowej, którzy odkryli starożytny zapis nutowy i za jego pomocą przypadkiem przywołali demona. Teraz Bit Bot, Metalheads Inc. i FreakZone Games połączą siły, aby opracować Deathgasm: The Video Game, który będzie dostępna zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym.

Deathgasm: The Video Game nadchodzi

W produkcji wrócimy do znajomego świata, by jako jedno z trzech postaci – Brodie, Zakk albo Medina – stanąć do walki z siłami zła, gdy piekło i Ziemia zostaną ze sobą połączone przez Czarny Hymn. Na pewno wielu osobom spodoba się też fakt, że jedną z dostępnych broni będzie gitara. Gra będzie miała dziewięć poziomów, inspirowanym dziewięcioma kręgami piekielnymi Dantego. Przeciwnicy są wzorowani na złoczyńcach z oryginalnego filmu. Twórcy zapowiadają, że tytuł będzie mieszanką horroru i komedii.

To nie wszystko. Śmierćgazm dostanie też nowy 80-stronnicowy komiks, który będzie która będzie stanowić preludium do kontynuacji, zatytułowanej Deathgasm 2: Goremageddon. Oba projekty wkrótce będą miały kampanię na Kickstarterze.

