Contantine 2 - nowe informacje od reżysera. Jaką kategorię wiekową otrzymałby film?

Constantine otrzyma długo wyczekiwaną kontynuację, o co już zadba Francis Lawrence. Reżyser otrzymał prawa do ekranizacji, ale rozmowy zostały wstrzymane w związku ze strajkiem scenarzystów. Teraz ma nadzieję, że niedługo scenariusz zostanie napisany - i to w odpowiedniej kategorii wiekowej.

Constantine 2 - Francis Lawrence o filmie

W rozmowie z GameSpot, Lawrence przyznał, że już spotkał się z Keanu Reevesem i Akivą Goldsmanem w sprawie Constantina 2.

- Byliśmy razem na spotkaniach i omawialiśmy, jak może wyglądać historia. Będzie jeszcze więcej rozmów o istotnych sprawach - trzeba napisać scenariusz - ale naprawdę mam nadzieję, że uda nam się stworzyć Constantina 2. Oby w wersji R.

R to kategoria wiekowa dla filmów zawierających treści przeznaczone dla dorosłych. Na seans tak oznaczonej produkcji może przyjść osoba 17-letnia, ale tylko z dorosłym opiekunem.

Lawrence już wcześniej wyraził chęć stworzenia filmu w tej kategorii. W wywiadzie dla Collidera powiedział, że żałuje, iż Constantine był kręcony tak, aby mógł być przypisany do kategorii PG-13.

- Przyznano mu jednak kategorię R. Żałuję, że mam na koncie taki film, który tak naprawdę był tworzony wedle zasad kategorii PG-13. Gdybym miał go tworzyć ponownie, byłby o wiele straszniejszy oraz bardziej brutalny.

