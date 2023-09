John Wick 4 - Keanu Reeves prosił, by "definitywnie" uśmiercono jego postać

Lionsgate

John Wick 4 z całą pewnością zszokował wszystkich fanów franczyzy. Przypomnijmy, że w finałowej sekwencji filmu zobaczyliśmy śmierć postrzelonego przez Caine'a i umierającego na schodach prowadzących do paryskiej bazyliki Sacre Coeur bohatera. Jak ujawnia teraz producent Basil Iwanyk, Keanu Reeves miał prosić twórców, by ci zgodzili się na definitywne uśmiercenie jego postaci - odpowiedzialni za franczyzę ostatecznie na to przystali, zostawiając sobie... "10% możliwości na inny rozwój wydarzeń". Jak wyjaśnia Iwanyk:

Po drugiej, trzeciej i czwartej produkcji kręcenie tych filmów było już tak wyczerpujące, że niszczyło Keanu fizycznie i psychicznie. Pod koniec prac na planie mówił: "Nie mogę tego zrobić ponownie" - i zgadzaliśmy się z nim. Ten gość jest po prostu skorupą siebie samego - odchodzi dalej i daje sobie z tym radę. Dodał jednak: "Chcę, by moja postać została definitywnie zabita". Odpowiedzieliśmy: "No dobra, ale zostawimy sobie 10% na inne opcje".

Z drugiej jednak strony Iwanyk przyznaje, że Reeves, reżyser Chad Stahelski i inne osoby pracujące nad całą franczyzą stworzyły na planach poszczególnych produkcji jedyną w swoim rodzaju więź. Nawet gdy kluczowi dla serii filmowcy odczuwają zmęczenie pracą, przyznają się do tego niechętnie, nie chcąc przegapić szansy na udział w kolejnej odsłonie. Producent porównuje ten stan do... procesu twórczego grupy The Beatles:

Keanu i Chad są jak John Lennon i Paul McCartney - ja w tej metaforze jestem jak Ringo Starr. Zadzwonią do mnie i powiedzą: "Wszystko jest ok, robimy to. Przyjedź tu i tu, a my już mamy historię".

Później Iwanyk dodał:

Wszyscy chcemy kolejnego Johna Wicka. Nie wiemy, jak miałoby to wyglądać i kiedy to nastąpi, ale kochamy siebie nawzajem i kochamy ten świat. Wszyscy będziemy musieli to rozgryźć. Czy już to zrobiliśmy? Jeszcze nie.

