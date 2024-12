Wszystko, co trzeba wiedzieć o fabule Supermana. Cameo, Clark i Lois, budowanie świata, zapowiedzi przyszłości

fot. materiały prasowe

Reklama

DCU się rozpoczęło wraz z premierą animowanego Koszmarnego Komanda, ale każdy fan czeka na pojawienie się Człowieka ze stali na niebie. Superman zadebiutuje w kinach w lipcu 2025 roku, a niedawno James Gunn podzielił się ze światem pierwszym plakatem i fragmentem muzyki z filmu. Wcześniej tego roku na plan zostało zaproszonych kilku przedstawicieli mediów, którzy mieli okazję porozmawiać z Gunnem nie tylko o najbliższym filmie, ale i przyszłości uniwersum. Oto, czego się dowiedzieli.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o fabule Superman

Superman nie będzie opowiadać znów genezy bohatera. To przy tym świat, w którym herosi już istnieją od jakiegoś czasu.

Zaczynamy w połowie akcji. Superman już istnieje. Lois i Clark już się znają. Lex nienawidzi Supermana całym sobą już od początku, chociaż nie poznali się osobiście. Akcja filmu dzieje się w krótkim okresie czasu.

Relacja Clarka i Lois będzie ważnym elementem filmu.

Nienawidzę tego mówić, ale relacja postaci Davida i Rachel jest czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Nie sądzę, że coś takiego kiedykolwiek było w filmie superbohaterskim. To skomplikowana relacja i dostajemy naprawdę długie sceny, które skupiają się w pełni na nich i na tym, co czułaby niezwykle inteligentna, twardo stąpająca po ziemi, sceptyczna dziennikarka będąca jednocześnie w relacji z kimś, kto potrafi unieść wieżowiec.

"Czy wie, że Clark to Superman?" Cóż, zobaczymy. Na pewno wie kim jest Superman.

Czy możemy spodziewać się wielu odniesień do przyszłych projektów?

Zero. Może dwie małe rzeczy, dwa małe momenty, ale poza tym zero. Piep**** dodawanie czegoś, co tylko zapowiada przyszłość. [...] Jeśli Superman zapowiada Peacemakera, co robi, to super. Ale nigdy nie będzie tak, że będę poświęcać elementy filmu dla ustawiania przyszłości. W serialu jest na to większa swoboda. [...] Czy siejemy ziarna pod premierę Latarni? Tak, robimy to. Ale te zapowiedzi nigdy nie zdominują tych filmów.

Czy Superman będzie tak bardzo stawiać na humor i komedię, co poprzednie filmy Gunna?

To film humorystyczny, ale nie jest tak komediowy czy komiczny, co Legion samobójców lub Strażnicy Galaktyki. Ale jest w nim sporo humoru. Osoby takie jak Rachel i David są bardzo zabawne, więc jest w tym humor, ale staramy się stworzyć coś przyziemnego i jednocześnie fantastycznego. Inspirujemy się m.in. Grą o tron.

Które oblicze jest prawdziwsze? Clark Kent czy Superman?

Ludzie zawsze mówili różne rzeczy. "Clark jest prawdziwy." Albo: "Nie, to Superman jest prawdziwy, a Clark to tylko jego druga tożsamość." Nie wierzę w żadną z tych rzeczy. Moim zdaniem nikt nie zna Supermana dopóki nie pozna obu tych gości. Dopiero wtedy poznają prawdziwego faceta. Nie ma takich osób wiele.

Postaci poboczne to tylko cameo?

Kocham Mr. Terrific. Wszystkie te postaci poboczne mają swój moment. To nie tylko występy gościnne, to postaci z krwi i kości. Jest cała obsada poboczna, ale jej głównym bohaterem jest Mr. Terrific. On ma naprawdę dużą rolę w fabule.

Superman - co wiadomo?

Superman będzie pierwszym filmem z franczyzy DC Universe. W rolę Supermana wcieli się David Covenswet. Za reżyserię i scenariusz odpowiada James Gunn, który wcześniej pracował m.in. nad Strażnikami Galaktyki.

Premiera kinowa Supermana została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana