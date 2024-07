Coś: legendarny, zekranizowany horror SF ukazał się w nowym wydaniu

Vesper

Coś, rozbudowane opowiadanie Johna W. Campbella, to historia, która zainspirowała Johna Carpentera do realizacji jednego z najbardziej przerażających horrorów w historii kinematografii. Powstały w 1982 film The Thing (w Polsce znany jako Coś lub Rzecz) z Kurtem Russellem w roli głównej nadal wywołuje i widzów fascynację i poczucie niepokoju.

Jest to historia grupy amerykańskich naukowców stacjonujących na Antarktydzie, którzy odkrywają uwięziony w lodzie od milionów lat tajemniczy obiekt - pojazd pochodzący nie z tego świata. Przeszukując miejsce katastrofy odnajdują COŚ jeszcze. Wkrótce w odciętej od świata bazie dochodzi do przerażających wydarzeń. Rozpoczyna się walka o przetrwanie, gdy członkowie ekspedycji stają oko w oko ze stworzeniem, które potrafi doskonale imitować każdą żywą istotę. Także człowieka.

Coś zostało wydane w twardej oprawie i liczy 240 stron w ramach serii Wymiary wydawnictwa Vesper.

Wymiary to seria science fiction, w której prezentowane są zróżnicowane utwory. Ukazują się w niej klasyczne powieści - jak np. Inwazja porywaczy ciał, ale też rzeczy nowsze lub od dłuższego czasu nieobecne na naszym rynku. Do tej pory w jej ramach otrzymaliśmy powieści m.in. Roberta Silverberga, Petera Wattsa, Johna Scalziego czy Larry'ego Nivena.

Niniejsza książka zawiera pełną wersję jednego z najważniejszych opowiadań science fiction: Kim jesteś? [oryg. Who Goes There?] Johna Campbella. Opublikowane pierwotnie w 1938 roku w czasopiśmie Astounding Science Fiction, stało się kanwą powstałego w 1951 roku filmu Istota z innego świata [oryg. The Thing from Another World]. Ponad trzydzieści lat później na ekrany kin trafił remake obrazu – Coś [oryg. The Thing] w reżyserii Johna Carpentera z Kurtem Russellem w roli głównej. To za sprawą tej kultowej już dziś ekranizacji historia grupy amerykańskich naukowców stacjonujących na Antarktydzie, którzy natrafiają na wrak statku kosmicznego i uwięzionego w lodzie przybysza z obcej planety zyskała światowy rozgłos. Mało kto miał jednak okazję zapoznać się z jej literackim pierwowzorem.

W 2017 roku pracujący nad biografią Campbella Alec Nevala-Lee odnalazł w archiwach Houghton Library na Uniwersytecie Harvarda zdecydowanie dłuższą i bogatszą w szczegóły wersję słynnego opowiadania, które niedawno dopiero ujrzało światło dzienne. Wydanie, które trzymasz w dłoniach, zawiera również przedmowę Aleca Nevala-Lee oraz wprowadzenie jednego z najbardziej znanych pisarzy science fiction, Roberta Silverberga. Polska edycja została wzbogacona o posłowie Piotra Goćka, a także fragment powieści będącej kontynuacją historii opisanej przez Campbella.