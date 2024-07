Zielony Mars w księgarniach, czyli dalszy ciąg kolonizacji Czerwonej Planety

Vesper

Wydawnictwo Vesper kontynuuje, w ramach serii Wymiary, reedycję Trylogii Marsjańskiej - jednej z bardziej spektakularnych i rozbudowanych serii o kolonizacji Marsa. Finałowy tom, Niebieski Mars, ukaże się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Zielony Mars to nagrodzona Hugo i Locusem kontynuacja Czerwonego Marsa autorstwa Kima Stanleya Robinsona. Powieść ta rozwija ekscytującą i ponadczasową wizję podboju Marsa.

Wymiary to seria science fiction, w której prezentowane są zróżnicowane utwory. Ukazują się w niej klasyczne powieści - jak np. Inwazja porywaczy ciał, ale też rzeczy nowsze lub od dłuższego czasu nieobecne na naszym rynku. Do tej pory w jej ramach otrzymaliśmy powieści m.in. Roberta Silverberga, Petera Wattsa, Johna Scalziego czy Larry'ego Nivena.

Zielony Mars został wydany w twardej oprawie i liczy około 1050 stron.

Od przybycia pierwszych kolonistów minęło kilkadziesiąt lat. Dorosło już pierwsze pokolenie dzieci narodzonych na Marsie. Przemiana niegościnnej planety w świat podobny do Ziemi dopiero się jednak rozpoczęła. Powierzchnię Marsa zaczynają pokrywać porosty, atmosfera staje się zdatna do oddychania, tworzą się pierwsze zbiorniki wodne… Wśród kolonistów jednakże wciąż trwają spory – są grupy, które chcą zachować pierwotne, surowe piękno planety, są też grupy owładnięte żądzą pieniądza, które bezwzględnie dążą do eksploatacji jej zasobów.

Dzieci Marsa, którym przewodzi Peter Clayborne, walczą z bezdusznymi korporacjami pragnącymi zbić majątek na terraformacji. Do rebeliantów dołączają niektórzy przedstawiciele Pierwszej Setki – Maja Tojtowna, Simon Frazier, Sax Russell.