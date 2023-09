Cyberataki mogą ułatwiać dokonywanie realnych zbrodni wojennych

Obraz: ntnvnc z Pixabay

Ponieważ Internet przenika niemal każdy aspekt naszego życia, cyberwojna stała się istotnym narzędziem dla wielu państw. Chociaż obrońcy praw człowieka zazwyczaj nie traktują jej z taką samą powagą, jak fizycznych zbrodni wojennych, stanowisko to może potencjalnie ewoluować w przyszłości, co sugeruje niedawne oświadczenie głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Według Karima Khana, głównego prawnika MTK, Haga jest gotowa do wszczęcia dochodzeń i ścigania cyberprzestępstw naruszających prawo międzynarodowe. Chociaż wielu przywódców państw oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa od dawna opowiadało się za wyspecjalizowanymi przepisami dotyczącymi cyberwojny, Khan uważa, że istniejące przepisy międzynarodowe są wystarczające do postawienia cyberprzestępców przed wymiarem sprawiedliwości.

W niedawnym artykule w Foreign Policy Analytics (za pośrednictwem Wired) Karim stwierdził, że cyberwojna może mieć głęboko destrukcyjny wpływ na życie ludzi i może być wykorzystywana do ułatwiania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Co więcej, może służyć jako środek wspierający fizyczne ataki na suwerenne państwa, co zwiększa potrzebę stawienia czoła temu rosnącemu zagrożeniu także przez MTK.

Choć Karim zauważył, że chociaż w Statucie Rzymskim nie ma konkretnego przepisu poświęconego cyberprzestępstwom, to podkreślił również, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jednoznacznie stwierdził, że cyberataki powinny być wymierzone wyłącznie w cele wojskowe, a nie w instalacje cywilne, takie jak sieci energetyczne i szpitale.

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze Statutem Rzymskim, jest to traktat przyjęty przez MTK w 1998 r. w celu zajęcia się czterema podstawowymi zbrodniami międzynarodowymi, w tym ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i agresjami.

Karim wyjaśnił, że jego spojrzenie na wagę cyberprzestępstw wynika z faktu, że granice między fizycznymi i cyfrowymi frontami bitewnymi w działaniach wojennych od dawna są zatarte. Sfera cyfrowa może generować „szkody i cierpienie porównywalne z tym, czemu starali się zapobiec założyciele MTK”. Aby zwalczać cyberprzestępstwa, które szkodzą ludności cywilnej, Karim potwierdził, że jego biuro będzie „zbierać i analizować” dowody związane z bezprawnymi działaniami cybernetycznymi państw narodowych.

Od czasu publikacji artykułu, MTK oficjalnie ogłosił, że będzie ścigać przypadki nieuczciwych operacji cybernetycznych, które naruszają Statut Rzymski.

W oświadczeniu przekazanym Wired, rzecznik MTK wyjaśnił, że sprawy te będą rozpatrywane tylko w „odpowiednich okolicznościach” i gdy „ich waga jest wystarczająco poważna”. Jednak ani Khan, ani rzecznik nie podali szczegółów na temat tego, w jaki sposób ta nowa polityka może zostać zastosowana w celu pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za trwające cyberataki na infrastrukturę cywilną na Ukrainie.