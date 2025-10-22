placeholder
Reklama
placeholder

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Na dobre i na złe dostarczą niespodziewanych zwrotów akcji i będą pełne emocjonujących wydarzeń.​ Ich szczegółowe streszczenia są już dostępne dla widzów. Jak potoczą się dalsze losy lekarzy i pozostałych bohaterów szpitala w Leśnej Górze?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
The Outer Worlds 2 fot. TVP
Reklama

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu. Widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 29 października do 19 listopada 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 967 (premiera 29.10.2025)

Agata wróci do pracy na oddziale interny, gdzie będą czekać już na nią kolejni pacjenci na czele ze starym znajomym Rysiem, będącym jak zwykle pod wpływem alkoholu. Poza tym do szpitala trafi poważnie ranny myśliwy, który będzie chciał wmówić doktor Woźnickiej, że na polowaniu sam postrzelił się w udo ze strzelby. Chwilę później przerażeni rodzice przywiozą do Leśnej Góry ośmiolatka, który wpadł w śpiączkę po zabiegu u dentysty i przez dłuższy czas mógł być niedotleniony. Personel SOR - u będzie musiał udzielić także pomóc mężczyźnie, który miał wypadek pod prysznicem i w którego jelicie utkwiło ciało obce. Gloria odzyska dobry humor pewna, że Beger nie zdoła pogodzić kierowania szpitalem z prowadzeniem oddziału i zatrudni nowego kardiochirurga, od którego będzie mogła się uczyć. Tymczasem Kinga zasypie dyrektora tonami dokumentów.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 968 (premiera 5.11.2025)

O poranku Iga wyzna Alesiowi, że może być z nim w ciąży, a później lekarka spróbuje na nowo pomóc Klemi - swojej koleżance z więzienia - którą pobił partner i której córeczka Marlenka będzie wyglądać na poważnie niedożywioną. Tymczasem Radwan zajmie się pacjentką w zaawansowanej ciąży, która ma urodzić bliźnięta i której mąż cierpi na anemię aplastyczną, czeka na przeszczep szpiku i walczy o życie. Ratunkiem dla chorego okaże się krew pępowinowa jego dzieci.

Artykuł jest aktualizowany. 

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 W powietrzu - 2. sezon
-

Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

2 Lazarus
-

Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?

3 Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad
-

Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką

4 The Sinking City 2
-

The Sinking City 2 się spóźni. Nowa data premiery nie jest znana

5 12. Darkseid – 269 cm (DC)
-

Darkseid nie będzie "wielkim złym" w DCU. Wśród powodów Zack Snyder i Thanos

6 Wielki Marty
-

Oscarowa kampania hitu pogrążona? Aktor: Mogliśmy wziąć AI zamiast statystów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV