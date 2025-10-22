Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu. Widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 29 października do 19 listopada 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 967 (premiera 29.10.2025)

Agata wróci do pracy na oddziale interny, gdzie będą czekać już na nią kolejni pacjenci na czele ze starym znajomym Rysiem, będącym jak zwykle pod wpływem alkoholu. Poza tym do szpitala trafi poważnie ranny myśliwy, który będzie chciał wmówić doktor Woźnickiej, że na polowaniu sam postrzelił się w udo ze strzelby. Chwilę później przerażeni rodzice przywiozą do Leśnej Góry ośmiolatka, który wpadł w śpiączkę po zabiegu u dentysty i przez dłuższy czas mógł być niedotleniony. Personel SOR - u będzie musiał udzielić także pomóc mężczyźnie, który miał wypadek pod prysznicem i w którego jelicie utkwiło ciało obce. Gloria odzyska dobry humor pewna, że Beger nie zdoła pogodzić kierowania szpitalem z prowadzeniem oddziału i zatrudni nowego kardiochirurga, od którego będzie mogła się uczyć. Tymczasem Kinga zasypie dyrektora tonami dokumentów.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 968 (premiera 5.11.2025)

O poranku Iga wyzna Alesiowi, że może być z nim w ciąży, a później lekarka spróbuje na nowo pomóc Klemi - swojej koleżance z więzienia - którą pobił partner i której córeczka Marlenka będzie wyglądać na poważnie niedożywioną. Tymczasem Radwan zajmie się pacjentką w zaawansowanej ciąży, która ma urodzić bliźnięta i której mąż cierpi na anemię aplastyczną, czeka na przeszczep szpiku i walczy o życie. Ratunkiem dla chorego okaże się krew pępowinowa jego dzieci.

