Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Julia Żugaj to influencerka, youtuberka oraz wokalistka młodego pokolenia, która zyskuje coraz większą popularność. W 2024 roku wystąpiła w 15. edycji programu Taniec z Gwiazdami, gdzie zajęła 2. miejsce. Jeszcze tego samego roku Julia Żugaj została jedną z prowadzących Sylwestrowej Mocy Przebojów. Podczas koncertu zaśpiewała też swoje piosenki. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Od 5 września 2025 roku idolkę nastolatek można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo Co warto wiedzieć o Julii Żugaj?

Ile ma lat i skąd pochodzi Julia Żugaj?

Julia Żugaj urodziła się 2 lipca 2000 roku. W 2025 skończyła 25 lat. Influencerka pochodzi z Żor.

Jak wygląda życie prywatne Julii Żugaj?

Julia Żugaj ma młodszą siostrę Sonię. 8 października 2024 roku za pośrednictwem filmiku na YouTube poinformowała swoich fanów o zmianach w życiu prywatnym. Wokalistka i Maciej Ejsmmont (który posługuje się pseudonimem Sheo) rozstali się. Przypomnijmy, że od grudnia 2023 roku artystka była zaręczona. Popularny youtuber poprosił ją o rękę na jej własnym koncercie. Od jakiegoś czasu influencerka jest w związku z Kacprem Dworniczakiem, który jest gitarzystą. Julia Żugaj jest miłośniczką zwierząt. Najbardziej kocha psy. Ma dwa czworonogi - Lilkę i Bajkę.

Jak zaczęła się kariera Julii Żugaj?

Julia Żugaj swój talent muzyczny rozwijała od 4. roku życia jako członkini dziecięcego zespołu Wesołe nutki. Od 2018 roku zaczęła być aktywna na platformie Musical.ly, która przekształciła się w TikToka. To tam razem z siostrą nagrywały krótkie wideo o tematyce lifestyle'owej i tańcu.

W latach 2020-2022 Julia Żugaj była częścią projektu Team X, który miał na celu obserwowanie codziennego życia kilku influencerów mieszkających pod jednym dachem. Później postawiła na solową karierę. Ma na swoim koncie dwa minialbumy studyjne - Miłostki (2022) oraz Świąteczne Harmonie (2023). Do najpopularniejszych utworów wokalistki należą: Wiosenny Bez, Nie Sądzę czy Miłostki. Ma też swój kanał na YouTubie o nazwie Julia Żugaj, gdzie publikuje treści o tematyce lifestyle'owej. W 2023 roku wypuściła też własną linię lodów, a także, wspólnie z Przemkiem Corso, wydała książkę pod tytułem Tak miało być.

Kim są ''żugajki''?

Julia Żugaj skupia wokół siebie ogromną społeczność. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,3 miliona osób. To właśnie tam można spotkać "żugajki", czyli fanki oraz fanów Julii Żugaj. Influencerka organizuje dla nich m.in. obozy ze swoim udziałem..

Ile płyt wydała Julia Żugaj?

Julia Żugaj w październiku 2022 roku wydała debiutancki minialbum Miłostki. Opowiada w niej o miłości i kolejnych etapach jej przeżywania, czyli niewinnym zauroczeniu, płomiennym uczuciu oraz rozstaniu. Wspomina też o tytułowych miłostkach, które stanowią nieustanne poszukiwania czy zbiór platonicznych westchnień. Julia Żugaj ma na swoim koncie również album Świąteczne Harmonie zawierający piosenki idealne na święta Bożego Narodzenia.

Julia Żugaj prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @juliazugaj.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Twoja Twarz Brzmi Znajomo (@twojatwarzbrzmiznajomo) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Julia Żugaj (@juliazugaj) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Julia Żugaj (@juliazugaj) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) ROZWIŃ ▼