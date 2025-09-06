fot. x-news

W sobotę 6 września 202 o godzinie 19:45 na kanale TVN wystartował program Afryka Express, w której udział biorą następujący uczestnicy: Ewa Gawryluk z mężem Piotrem Domanieckim, Edyta Zając z ukochanym Michałem Mikołajczakiem, Wiktoria Gąsiewska z bratem Mateuszem, Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźniak, Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim, Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem, Izu Ugonoh z żoną Antoniną oraz Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą. W każdym z odcinków uczestnicy muszą przebyć wyznaczoną trasę, dysponując budżetem w kwocie jednego dolara na dzień na osobę. Najszybsza para otrzymuje immunitet, który chroni przed eliminacjami, a uczestnicy, którzy dotrą do mety jako ostatni, muszą pożegnać się z programem. Kto już odpadł z programu Afryka Express?

W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód.

Afryka Express - kto odpadł z programu?

Afryka Express : odcinek 1 [6.09.2025]

W 1. odcinku nie odpadła żadna z par.