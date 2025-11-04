Lionsgate kupuje Rambo i Niezniszczalnych! W planach filmy, seriale i "wymyślenie bohatera na nowo"

fot. materiały prasowe

To już oficjalnie - Rambo znalazł nowy dom. Variety poinformowało o transakcji, której dokonało Lionsgate. Prawa do marki Rambo i Niezniszczalnych przeszły bezpośrednio w ręce Lionsgate, które może w przyszłości produkować filmy oraz seriale z obydwu franczyz. Lionsgate będzie współpracować z Millenium Films, od którego zakupiono prawa, przy produkcjach telewizyjnych i będzie miało też swoje zdanie do powiedzenia w trakcie produkcji filmów kinowych. W przypadku Niezniszczalnych w grę wchodzi również tworzenie gier komputerowych czy "immersyjnych doświadczeń".

Oficjalnie poinformowano, że Noah Centineo prowadzi rozmowy w sprawie zostania nowym Johnem Rambo. Jalmari Helander, reżyser Sisu, będzie odpowiedzialny za reboot, do którego scenariusz napisał Rory Haines oraz Sohrab Noshirvani. Zdjęcia mają się rozpocząć w 2026 roku w Tajlandii.

Brian Goldsmith z ramienia Lionsgate skomentował transakcję następującymi słowami:

Jesteśmy podekscytowani, żeby stworzyć na nowo Niezniszczalnych i Rambo za pośrednictwem filmów i seriali. John Rambo będzie tego początkiem. Zebraliśmy razem odważny zespół kreatywny, który ma wymyślić na nowo tego klasycznego bohatera i przedstawić go nowemu pokoleniu fanów.

Wszystko wskazuje na to, że Lionsgate ma szeroko zakrojone plany na Rambo i Niezniszczalnych. John Rambo będzie ważnym testem i punktem odniesienia, ale najwidoczniej studio pokłada ogromne nadzieje w tym projekcie, skoro mówi się już o przyszłych filmach i serialach. Niektórych może zmartwić jednak wzmianka o "wymyślaniu bohatera na nowo". Co Wy o tym sądzicie?