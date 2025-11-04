Reklama
Czarny telefon 2 króluje w box office. I tak trafi już dziś na VOD

Po 18 dniach od premiery kontynuacja Czarnego telefonu trafi do serwisów VOD w USA. Co ciekawe, wciąż horror będzie wyświetlany w kinach.
Magda Muszyńska
horror 
VOD czarny telefon 2 box office
Czarny telefon 2 - premiera kinowa odbędzie się 17 października 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Czarny telefon 2 w reżyserii Scotta Derricksona bardzo dobrze radzi sobie w kinach. Horror, w którym w głównych rolach wystąpili Mason Thames, Ethan Hawke, Madeleine McGraw i Jeremy Davies, znalazł się na szczycie amerykańskiego box office w miniony weekend. Początkowo podawano, że 1. miejsce zajął romans Gdyby nie ty, ale według doniesień, Paramount zawyżył wyniki sprzedaży biletów. Ostatecznie był to najsłabszy w tym roku weekend w box office.

Czytaj więcej: Król horrorów ocenił Czarny Telefon 2. Jest na poziomie pierwszej części?

Czarny telefon 2 zarobił w ten weekend 8 mln dolarów, a łącznie ma na koncie 105 mln dolarów przy budżecie 30 mln. Pomimo tak dobrych wyników kasowych film trafi na VOD w USA 4 listopada po zaledwie 18 dniach od premiery na dużym ekranie. Co ciekawe, horror będzie wciąż wyświetlany w kinach. Jeszcze nie ma informacji, kiedy trafi do streamingu w Polsce.

Film spotkał się z dobry przyjęciem. W serwisie Rotten Tomatoes ma 72% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 84% pozytywnych ocen od widzów. Recenzenci pisali, że Czarny telefon 2 to mrożąca krew w żyłach kontynuacja, która poważnie traktuje konsekwencje poprzedniej części. Niezaleczone blizny dostarczają zapadającą w pamięć trwogę oraz prowokujące do myślenia tematy. Sequel wciąż można oglądać w polskich kinach.

Czarny telefon 2 - zdjęcia

Czarny telefon 2

Czarny telefon 2
fot. Universal Pictures
Źródło: worldofreel.com

