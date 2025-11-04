Krypto kontra... kot. James Gunn dzieli się materiałem testowym - "to nie to samo, co AI"

fot. materiały prasowe

Krypto, pies Supergirl, którym opiekował się Clark w Supermanie z 2025 roku, był jednym z najjaśniejszych punktów produkcji Jamesa Gunna. Widownia pokochała niesfornego i chaotycznego czworonoga, który siał postrach w przeciwnikach Człowieka ze stali. Krypto został stworzony za pomocą efektów specjalnych przez firmę, która pracowała wcześniej nad m.in. Jak wytresować smoka czy Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Bazował z kolei na psie reżysera, Ozu.

James Gunn za pośrednictwem swojego konta na Instagramie podzielił się pierwszym materiałem testowym z tworzenia efektów specjalnych. Na nagraniu widzimy Krypto (a raczej Ozu) bawiącego się z kotem reżysera na werandzie. Całość powstała tak, iż artyści od efektów specjalnych nałożyli VFX na Ozu.

Pierwszy materiał testowy, który dostałem z Ozu jako Krypto bawiącym się z moim kotem. Tak, to efekty specjalne (to nie to samo, co AI, nie nazywajcie tego tak!)