Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Monika Hoffman-Piszora znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Monice Hoffman-Piszora?

Ile lat ma i skąd pochodzi Monika Hoffman-Piszora?

Monika Hoffman-Piszora urodziła się 16 kwietnia 1986 roku. W 2025 roku skończyła 39 lat. Obecnie mieszka w domu na wsi.

Jakie wykształcenie ma Monika Hoffman-Piszora?

Monika Hoffman-Piszora chroni swoje życie prywatne, dlatego próżno szukać informacji o jej wykształceniu, miejscu urodzenia czy aktualnym miejscu zamieszkania.

Czy Monika Hoffman-Piszora jest w związku?

Monika Hoffman-Piszora jest żoną Wojtka.

Czy Monika Hoffman-Piszora ma rodzeństwo?

Monika Hoffman-Piszora pochodzi z rodziny wielodzietnej. Wiadomo, że ma siostrę Igę, z którą wystąpi w programie Afryka Express.

Czy Monika Hoffman-Piszora ma dzieci?

Monika Hoffman-Piszora jest mamą szóstki dzieci - Henia, Dorki, Bogusia, Wandy, Józinka oraz Zosi. Dwoje z nich ma zespół Downa.

Jak rozwijała się kariera Moniki Hoffman-Piszora?

Monika Hoffman-Piszora to popularna polska influencerka, prowadząca na Instagramie profil Monika i dzieciaki cudaki. Choć dla niektórych widzów to nowa twarz w telewizji, Monika Hoffman-Piszora od lat dzieli się swoją historią w internecie. Była w klasztorze, przeszła przez bolesne momenty, adoptowała dzieci, pokochała rodzicielstwo na nowo. Wraz z mężem Wojtkiem tworzy wielodzietną rodzinę, w której jest miejsce na akceptację, różnorodność i życie pełne miłości. Jej książka pod tytułem Jesteś fajna stała się hitem wśród mam i kobiet szukających siły w życiu. W swojej codzienności porusza trudne tematy – niepełnosprawność, adopcję, relacje rodzinne, ale też zwykłe momenty radości, bałaganu i śmiechu.

Monika Hoffman-Piszora wystąpiła w 10. odcinku 13. sezonu programu Top Model jako gościni. W tym odcinku fotografowie i goście ze świata mody, sportu i kultury stanęli razem przed obiektywem Alexandra Lubomirskiego w niezwykłej sesji z uczestnikami programu. Monika pozowała w grupie z Hubertem Włodarczakiem i Aleksandrą Mirosław. Zdjęcia powstały na sopockiej plaży, która posłużyła jako sceneria dla spektakularnego pokazu mody. Całość wpisywała się w kampanię "Moda na badania" promującą profilaktykę onkologiczną. Monika Hoffman-Piszora wraz z innymi goścmi wzięła także udział w pokazie mody z kreacjach najlepszych polskich projektantów, m.in. Dawida Wolińskiego, Gosi Baczyńskiej czy Łukasza Jemioła.

Monika Hoffman-Piszora prowadzi profil na Instagramie o nazwie @monika_i_dzieciaki_cudaki.